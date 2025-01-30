Хрустящая снаружи и сочная внутри: как приготовить аппетитную курочку (видео)

Такому ужину будут рады все члены семьи

Из куриного мяса можно приготовить множество вкусных блюд. Едва ли не проще всего будет — запечь курицу целиком или пожарить аппетитные отбивные.

Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить куриные окорочка, которые будут сочными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diana_ovinnikova".

Как приготовить куриные бедра

Ингредиенты:

куриные бедра с кожурой (обязательно без костей) – 4 шт.;

лайм (можно заменить лимоном) – 1/2 шт.;

куркума – 1 ч. л.;

сахар – 1/2 ч. л;

соль;

луковица – 1 большая;

чеснок – 2 зуб.;

кинза – пучок;

Способ приготовления:

1.Мясо обсушить бумажным полотенцем.

2.Выложить мясо кожурой вниз на холодную сковороду. Сбрызнуть соком лайма, посыпать солью и сахаром. Постепенно курица начнет выделять жир и поджариваться. Готовить пока кожура не станет хрустящей и золотой.

3.Лук и чеснок мелко порезать, и выложить в ту же сковородку. Посолить, добавить половину чайной ложки куркумы и сахара. Готовить под крышкой 10 минут на маленьком огне, пока лук не станет очень мягким.

4.Выложить лук на тарелку. Сверху выложить куриные бедра и посыпать кинзой.