Хрустящая снаружи и сочная внутри: как приготовить аппетитную курочку (видео)
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Такому ужину будут рады все члены семьи
Из куриного мяса можно приготовить множество вкусных блюд. Едва ли не проще всего будет — запечь курицу целиком или пожарить аппетитные отбивные.
Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить куриные окорочка, которые будут сочными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diana_ovinnikova".
Как приготовить куриные бедра
Ингредиенты:
- куриные бедра с кожурой (обязательно без костей) – 4 шт.;
- лайм (можно заменить лимоном) – 1/2 шт.;
- куркума – 1 ч. л.;
- сахар – 1/2 ч. л;
- соль;
- луковица – 1 большая;
- чеснок – 2 зуб.;
- кинза – пучок;
Способ приготовления:
1.Мясо обсушить бумажным полотенцем.
2.Выложить мясо кожурой вниз на холодную сковороду. Сбрызнуть соком лайма, посыпать солью и сахаром. Постепенно курица начнет выделять жир и поджариваться. Готовить пока кожура не станет хрустящей и золотой.
3.Лук и чеснок мелко порезать, и выложить в ту же сковородку. Посолить, добавить половину чайной ложки куркумы и сахара. Готовить под крышкой 10 минут на маленьком огне, пока лук не станет очень мягким.
4.Выложить лук на тарелку. Сверху выложить куриные бедра и посыпать кинзой.