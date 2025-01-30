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Хрустящая снаружи и сочная внутри: как приготовить аппетитную курочку (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Румяные, аппетитные, с любимыми специями
Румяные, аппетитные, с любимыми специями. Фото instagram.com

Такому ужину будут рады все члены семьи

Из куриного мяса можно приготовить множество вкусных блюд. Едва ли не проще всего будет — запечь курицу целиком или пожарить аппетитные отбивные.

Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить куриные окорочка, которые будут сочными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diana_ovinnikova".

Как приготовить куриные бедра

Ингредиенты:

  • куриные бедра с кожурой (обязательно без костей) – 4 шт.;
  • лайм (можно заменить лимоном) – 1/2 шт.;
  • куркума – 1 ч. л.;
  • сахар – 1/2 ч. л;
  • соль;
  • луковица – 1 большая;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • кинза – пучок;

Способ приготовления:

1.Мясо обсушить бумажным полотенцем.

2.Выложить мясо кожурой вниз на холодную сковороду. Сбрызнуть соком лайма, посыпать солью и сахаром. Постепенно курица начнет выделять жир и поджариваться. Готовить пока кожура не станет хрустящей и золотой.

3.Лук и чеснок мелко порезать, и выложить в ту же сковородку. Посолить, добавить половину чайной ложки куркумы и сахара. Готовить под крышкой 10 минут на маленьком огне, пока лук не станет очень мягким.

4.Выложить лук на тарелку. Сверху выложить куриные бедра и посыпать кинзой.

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#Курица #Бедра #Готовим дома