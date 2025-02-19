Рыбка получится сочной и ароматной: простой рецепт запеченного лосося на каждый день (видео)

Готовится быстро и просто

Лосось – невероятно вкусная и полезная рыба, которую можно засаливать, запекать, варить из нее супы, готовить котлеты, салаты и всевозможные закуски. Также ее легко приготовить на гриле со специями.

Сегодня мы предлагаем красную рыбку запечь. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "coooking.she".

Как запечь красную рыбу вкусно

Ингредиенты:

стейк лосося – 1 шт.;

картофель – 4 шт.;

лимон;

сметана;

масло;

укроп;

приправа к рыбе, соль, перец;

Способ приготовления:

1.Картофель отварить до готовности и размять стаканом.

2.Рыбу с картофелем завернуть в пергамент и оставить в духовке на 15 минут при 180°С.

3.Для приготовления соуса смешать сметану, оливковое масло, укроп, лимонный сок, посолить.