Рыбка получится сочной и ароматной: простой рецепт запеченного лосося на каждый день (видео)
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Готовится быстро и просто
Лосось – невероятно вкусная и полезная рыба, которую можно засаливать, запекать, варить из нее супы, готовить котлеты, салаты и всевозможные закуски. Также ее легко приготовить на гриле со специями.
Сегодня мы предлагаем красную рыбку запечь. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "coooking.she".
Как запечь красную рыбу вкусно
Ингредиенты:
- стейк лосося – 1 шт.;
- картофель – 4 шт.;
- лимон;
- сметана;
- масло;
- укроп;
- приправа к рыбе, соль, перец;
Способ приготовления:
1.Картофель отварить до готовности и размять стаканом.
2.Рыбу с картофелем завернуть в пергамент и оставить в духовке на 15 минут при 180°С.
3.Для приготовления соуса смешать сметану, оливковое масло, укроп, лимонный сок, посолить.