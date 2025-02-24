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Этот рецепт блинов никогда не подводит: всегда получаются тоненькие и идеальные (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Блинчики получаются очень эластичными Новость обновлена 24 февраля 2025, 20:40
Блинчики получаются очень эластичными. Фото reddit.com

Замечательный рецепт блинов на Колодия

На Масленицу, или Колодий, готовят блюда с большим количеством молочных продуктов. Мы рассказывали, как приготовить вкусные палюшки. Теперь делимся рецептом универсальных блинов.

Как их приготовить, рассказала в своем видео кулинарная блоггерша Лилия Цвит. Блинчики всегда удаются очень вкусными, тоненькими, не рвутся и не прилипают. Также после замораживания они не трескаются, так что их можно уже с начинкой класть в морозилку как полуфабрикаты.

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.
  • сахар — 50 г
  • соль — 1/4 ч. л.
  • молоко — 500 мл
  • крахмал — 20 г
  • мука — 300 г
  • масло — 50 мл
  • кипяток — 200 мл

Способ приготовления:

  1. К яйцам добавляем сахар, немного соли. Взбиваем миксером несколько минут – до растворения сахара.
  2. Постепенно добавляем молоко комнатной температуры в два-три подхода. Далее добавляем крахмал и муку.
  3. Замешиваем тесто на низких оборотах миксера. В конце добавляем масло и снова перемешиваем.
  4. Завариваем его, постепенно вливая кипяток и перемешивая. Оставляем готовое тесто на 30 минут.
  5. Перед первым блином сковороду смазываем масло и очень хорошо разогреваем. Наливаем тесто и распределяем.
  6. Когда блинчик "схватится", переворачиваем. Со второй стороны жарим буквально 30 секунд и забираем блинчик.

Важно перемешивать тесто перед каждым последующим блином. Такие блины отлично подходят для любой начинки, как соленой, так и сладкой. Также мы делились рецептом аппетитных вареников с капустой.

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#Рецепт #Тесто #Масленица #Блины