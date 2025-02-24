Этот рецепт блинов никогда не подводит: всегда получаются тоненькие и идеальные (видео)
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Замечательный рецепт блинов на Колодия
На Масленицу, или Колодий, готовят блюда с большим количеством молочных продуктов. Мы рассказывали, как приготовить вкусные палюшки. Теперь делимся рецептом универсальных блинов.
Как их приготовить, рассказала в своем видео кулинарная блоггерша Лилия Цвит. Блинчики всегда удаются очень вкусными, тоненькими, не рвутся и не прилипают. Также после замораживания они не трескаются, так что их можно уже с начинкой класть в морозилку как полуфабрикаты.
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.
- сахар — 50 г
- соль — 1/4 ч. л.
- молоко — 500 мл
- крахмал — 20 г
- мука — 300 г
- масло — 50 мл
- кипяток — 200 мл
Способ приготовления:
- К яйцам добавляем сахар, немного соли. Взбиваем миксером несколько минут – до растворения сахара.
- Постепенно добавляем молоко комнатной температуры в два-три подхода. Далее добавляем крахмал и муку.
- Замешиваем тесто на низких оборотах миксера. В конце добавляем масло и снова перемешиваем.
- Завариваем его, постепенно вливая кипяток и перемешивая. Оставляем готовое тесто на 30 минут.
- Перед первым блином сковороду смазываем масло и очень хорошо разогреваем. Наливаем тесто и распределяем.
- Когда блинчик "схватится", переворачиваем. Со второй стороны жарим буквально 30 секунд и забираем блинчик.
Важно перемешивать тесто перед каждым последующим блином. Такие блины отлично подходят для любой начинки, как соленой, так и сладкой. Также мы делились рецептом аппетитных вареников с капустой.