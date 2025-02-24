Этот рецепт блинов никогда не подводит: всегда получаются тоненькие и идеальные (видео)

Замечательный рецепт блинов на Колодия

На Масленицу, или Колодий, готовят блюда с большим количеством молочных продуктов. Мы рассказывали, как приготовить вкусные палюшки. Теперь делимся рецептом универсальных блинов.

Как их приготовить, рассказала в своем видео кулинарная блоггерша Лилия Цвит. Блинчики всегда удаются очень вкусными, тоненькими, не рвутся и не прилипают. Также после замораживания они не трескаются, так что их можно уже с начинкой класть в морозилку как полуфабрикаты.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.

сахар — 50 г

соль — 1/4 ч. л.

молоко — 500 мл

крахмал — 20 г

мука — 300 г

масло — 50 мл

кипяток — 200 мл

Способ приготовления:

К яйцам добавляем сахар, немного соли. Взбиваем миксером несколько минут – до растворения сахара. Постепенно добавляем молоко комнатной температуры в два-три подхода. Далее добавляем крахмал и муку. Замешиваем тесто на низких оборотах миксера. В конце добавляем масло и снова перемешиваем. Завариваем его, постепенно вливая кипяток и перемешивая. Оставляем готовое тесто на 30 минут. Перед первым блином сковороду смазываем масло и очень хорошо разогреваем. Наливаем тесто и распределяем. Когда блинчик "схватится", переворачиваем. Со второй стороны жарим буквально 30 секунд и забираем блинчик.

Важно перемешивать тесто перед каждым последующим блином. Такие блины отлично подходят для любой начинки, как соленой, так и сладкой. Также мы делились рецептом аппетитных вареников с капустой.