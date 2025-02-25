На сніданок чи перекус: з яким овочем приготувати ситний пиріг (відео)

Неможливо відірватись!

Броколі — справжнє джерело вітамінів і корисних речовин, яке цінують прихильники здорового харчування. З цього яскравого та поживного овочу готують безліч смачних страв: ніжний суп-пюре, легкі салати, запіканки та навіть соуси.

Сьогодні пропонуємо вам спробувати ще один чудовий варіант — овочевий пиріг із броколі. Хрустке тісто, ніжна начинка та насичений аромат зроблять цю страву ідеальним вибором для сімейного обіду або вечері, інформують на Instagram-сторінці "ketiv_".

Як приготувати пиріг з броколі та сиром

Інгредієнти:

броколі свіжа – 2 середніх суцвіття (300 г);

борошно пшеничне — 180 г + розпушувач 1 ч. ложка;

куряче яйце – 2 шт.;

молоко – 250 мл;

оливкова олія – 50 мл;

моцарела — 120 г;

зелень петрушки;

тертий твердий сир – 50 г;

спеції за бажанням: італійські трави, сухий часник;

кунжут;

Спосіб приготування:

1.Броколі відварити до стану аль-денте. Для цього капусту потрібно розібрати на суцвіття. Кинути в киплячу воду та варити 6-7 хвилин, ніжка має легко проколюватися виделкою. Обовʼязково перекласти у холодну воду з льодом. Викласти на паперовий рушник, щоб увібралась зайва рідина.

2.Поєднати в глибокому посуді борошно, молоко, яйця, оливкову олію.

3.Ретельно перемішати до однорідності.

4.Додати зелень, спеції, моцарелу, броколі та знову перемішати.

5.Вилити суміш з броколі у форму для випікання.

6.Присипати зверху тертим твердим сиром.

7.Помістити форму в попередньо розігріту духовку до 180 градусів та випікати хвилин 45-50, до золотої скоринки.

8.Дати трохи охолонути та подавати з грецьким йогуртом/сметаною.