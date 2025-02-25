На сніданок чи перекус: з яким овочем приготувати ситний пиріг (відео)
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Неможливо відірватись!
Броколі — справжнє джерело вітамінів і корисних речовин, яке цінують прихильники здорового харчування. З цього яскравого та поживного овочу готують безліч смачних страв: ніжний суп-пюре, легкі салати, запіканки та навіть соуси.
Сьогодні пропонуємо вам спробувати ще один чудовий варіант — овочевий пиріг із броколі. Хрустке тісто, ніжна начинка та насичений аромат зроблять цю страву ідеальним вибором для сімейного обіду або вечері, інформують на Instagram-сторінці "ketiv_".
Як приготувати пиріг з броколі та сиром
Інгредієнти:
- броколі свіжа – 2 середніх суцвіття (300 г);
- борошно пшеничне — 180 г + розпушувач 1 ч. ложка;
- куряче яйце – 2 шт.;
- молоко – 250 мл;
- оливкова олія – 50 мл;
- моцарела — 120 г;
- зелень петрушки;
- тертий твердий сир – 50 г;
- спеції за бажанням: італійські трави, сухий часник;
- кунжут;
Спосіб приготування:
1.Броколі відварити до стану аль-денте. Для цього капусту потрібно розібрати на суцвіття. Кинути в киплячу воду та варити 6-7 хвилин, ніжка має легко проколюватися виделкою. Обовʼязково перекласти у холодну воду з льодом. Викласти на паперовий рушник, щоб увібралась зайва рідина.
2.Поєднати в глибокому посуді борошно, молоко, яйця, оливкову олію.
3.Ретельно перемішати до однорідності.
4.Додати зелень, спеції, моцарелу, броколі та знову перемішати.
5.Вилити суміш з броколі у форму для випікання.
6.Присипати зверху тертим твердим сиром.
7.Помістити форму в попередньо розігріту духовку до 180 градусів та випікати хвилин 45-50, до золотої скоринки.
8.Дати трохи охолонути та подавати з грецьким йогуртом/сметаною.