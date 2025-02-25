На завтрак или перекус: с каким овощем приготовить сытный пирог (видео)
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Невозможно оторваться!
Брокколи – настоящий источник витаминов и полезных веществ, который ценят поклонники здорового питания. Из этого яркого овоща готовят множество вкусных блюд: нежный суп-пюре, легкие салаты, запеканки и даже соусы.
Сегодня предлагаем вам попробовать еще один отличный вариант – овощной пирог из брокколи. Хрустящее тесто, нежная начинка и насыщенный аромат сделают это блюдо идеальным выбором для семейного обеда или ужина, информируют на Instagram-странице "ketiv_".
Как приготовить пирог с брокколи и сыром
Ингредиенты:
- брокколи свежая – 2 средних соцветия (300 г);
- мука пшеничная — 180 г + разрыхлитель 1 ч. кровати;
- куриное яйцо – 2 шт.;
- молоко – 250 мл;
- оливковое масло – 50 мл;
- моцарелла — 120 г;
- зелень петрушки;
- тертый сыр – 50 г;
- специи по желанию: итальянские травы, сухой чеснок;
- кунжут;
Способ приготовления:
1.Броколи отварить до состояния аль-денте. Для этого капусту нужно разобрать на соцветие. Бросить в кипящую воду и варить 6-7 минут, ножка должна легко прокалываться вилкой. Обязательно переложить в холодную воду со льдом. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя жидкость.
2.Соединить в глубокой посуде муку, молоко, яйца, оливковое масло.
3. Тщательно перемешать до однородности.
4.Добавить зелень, специи, моцареллу, брокколи и снова перемешать.
5. Вылить смесь из брокколи в форму для выпечки.
6.Присыпать сверху тертым сыром.
7.Поместить форму в предварительно разогретую духовку до 180 градусов и выпекать минут 45-50 до золотой корочки.
8.Дать немного остыть и подавать с греческим йогуртом/сметаной.