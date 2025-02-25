На завтрак или перекус: с каким овощем приготовить сытный пирог (видео)

Невозможно оторваться!

Брокколи – настоящий источник витаминов и полезных веществ, который ценят поклонники здорового питания. Из этого яркого овоща готовят множество вкусных блюд: нежный суп-пюре, легкие салаты, запеканки и даже соусы.

Сегодня предлагаем вам попробовать еще один отличный вариант – овощной пирог из брокколи. Хрустящее тесто, нежная начинка и насыщенный аромат сделают это блюдо идеальным выбором для семейного обеда или ужина, информируют на Instagram-странице "ketiv_".

Как приготовить пирог с брокколи и сыром

Ингредиенты:

брокколи свежая – 2 средних соцветия (300 г);

мука пшеничная — 180 г + разрыхлитель 1 ч. кровати;

куриное яйцо – 2 шт.;

молоко – 250 мл;

оливковое масло – 50 мл;

моцарелла — 120 г;

зелень петрушки;

тертый сыр – 50 г;

специи по желанию: итальянские травы, сухой чеснок;

кунжут;

Способ приготовления:

1.Броколи отварить до состояния аль-денте. Для этого капусту нужно разобрать на соцветие. Бросить в кипящую воду и варить 6-7 минут, ножка должна легко прокалываться вилкой. Обязательно переложить в холодную воду со льдом. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя жидкость.

2.Соединить в глубокой посуде муку, молоко, яйца, оливковое масло.

3. Тщательно перемешать до однородности.

4.Добавить зелень, специи, моцареллу, брокколи и снова перемешать.

5. Вылить смесь из брокколи в форму для выпечки.

6.Присыпать сверху тертым сыром.

7.Поместить форму в предварительно разогретую духовку до 180 градусов и выпекать минут 45-50 до золотой корочки.

8.Дать немного остыть и подавать с греческим йогуртом/сметаной.