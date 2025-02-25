Ця "вивернута" рибка стане зіркою на святковому столі: дуже швидкий і вдалий рецепт (відео)

Чудовий рецепт до святкового столу або й просто на вечерю

Щоб приготувати щось смачненьке, не обов’язково витрачати весь свій час. Ми розповідали, як приготувати чудові ліниві круасани. Тепер ділимось рецептом запеченої скумбрії, яка точно стане зіркою навіть на святковому столі.

Кулінарна блогерка під ніком ann_.food розповіла, як приготувати "вивернуту" скумбрію. З цим способом приготування рибка готується швидко і виходить дуже соковитою.

Інгредієнти:

скумбрія — 1 шт (700-800 г)

соєвий соус — 2 ст. л.

чорний перець — до смаку

мелений коріандр — 1/2 ч. л.

копчена паприка — 1/2 ч. л.

сушений часник — 1/2 ч. л.

оливкова олія — 1 ст. л.

апельсиновий сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Заморожену скумбрію розморожуємо, але не до кінця — для зручності вона повинна бути трішки підмороженою. Видаляємо у рибини голову, хвіст, плавці. Після цього можна зробити два надрізи біля хребта і видалити хребет. Виймаємо кісточки, внутрішні органи і чорну плівку. Застеляємо деко пергаментом та викладаємо на нього скумбрію внутрішньою частиною вниз. З обох боків робимо надрізи кожні 2-3 сантиметри, не дорізаючи до середини на 1 сантиметр. Надрізані шматочки "вивертаємо". Для соусу змішуємо соєвий соус, апельсиновий сік та оливкову олію. Додаємо спеції і перемішуємо. Змащуємо соусом рибу та залишаємо маринуватися на 15 хвилин. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку. Час випікання становить 15-20 хвилин при t 180.

Головне — не пересушити рибу в духовцІ, щоб вона залишилась соковитою і смачною. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві хачапурі.