Эта "вывернутая" рыбка станет звездой на праздничном столе: очень быстрый и удачный рецепт (видео)

Прекрасный рецепт к праздничному столу или просто на ужин

Чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое, не обязательно тратить все свое время. Мы рассказывали, как приготовить замечательные ленивые круассаны. Теперь делимся рецептом запеченной скумбрии, которая точно станет звездой даже на праздничном столе.

Кулинарная блоггерша под ником ann_.food рассказала, как приготовить "вывернутую" скумбрию. С этим способом приготовления рыбка готовится быстро и получается очень сочной.

Ингредиенты:

скумбрия — 1 шт (700-800 г)

соевый соус — 2 ст. л.

черный перец — по вкусу

молотый кориандр — 1/2 ч. л.

копченая паприка — 1/2 ч. л.

сушеный чеснок — 1/2 ч. л.

оливковое масло – 1 ст. л.

апельсиновый сок — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Замороженную скумбрию размораживаем, но не до конца – для удобства она должна быть немного подмороженной. Удаляем у рыбы голову, хвост, плавники. После этого можно сделать два надреза у позвоночника и удалить позвоночник. Вынимаем косточки, внутренние органы и черную пленку. Застилаем противень пергаментом и выкладываем на него скумбрию внутренней частью вниз. По обе стороны делаем надрезы каждые 2-3 сантиметра, не дорезая до середины на 1 сантиметр. Надрезанные кусочки "выворачиваем". Для соуса смешиваем соевый соус, апельсиновый сок и оливковое масло. Добавляем специи и перемешиваем. Смазываем соусом рыбу и оставляем мариноваться на 15 минут. Ставим в предварительно разогретую духовку. Время выпекания составляет 15-20 минут при t180.

Главное — не пересушить рыбу в духовке, чтобы она осталась сочной и вкусной. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые хачапури.