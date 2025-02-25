Неймовірно красиві млинці-павутинки: приготування просте, а смак — неймовірний (відео)

Ефектні та смачні млинці

На Колодія, або, як ще називають, Масляну, українці справді готували більше вареники, ніж млинці. До речі, ми розповідали, як приготувати смачні вареники. Однак і млинці — теж частина традиції.

Кулінарна блогерка Валерія Матрохіна розповіла, як приготувати смачні і дуже ефектні млинці-павутинки. Такі можна навіть на святковий стіл ставити, приготування просте, а смак — неймовірний.

Інгредієнти:

Борошно — 70 г

Яйце — 1 шт

Цукор — 50 г

Рисове борошно — 40 г

Кукурудзяний крохмаль — 40 г

Молоко — 100 мл

Сіль — дрібка

Рослинна олія — 1,5 ст. л.

Спосіб приготування:

Змішуємо разом всі сухі інгредієнти — пшеничне та рисове борошно, крохмаль, дрібку солі та цукор. Окремо збиваємо яйце з молоком. В яйце з молоком вводимо суху суміш та змішуємо до однорідності. Вливаємо олію і вимішуємо до однорідності. Добре розігріваємо сковорідку. Тим часом тісто вливаємо в кондитерський мішок або пакет, на кінці робимо маленьку дірочку. На розігріту пательню без олії наливаємо тісто з кондитерського мішка. Робимо візерунок з тіста. Даємо добре пропектись млинцю, після цього закручуємо млинець лопаткою у трубочку. Так смажимо всі млинці.

Млинці виходять мʼякенькі, а ще вони мають смак справжніх вафельних трубочок. Також ми розповідали, як приготувати ліниві круасани з бананом та шоколадом.