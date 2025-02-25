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Неймовірно красиві млинці-павутинки: приготування просте, а смак — неймовірний (відео)

Автор
Марія Дума
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Рецепт дуже красивих млинців
Рецепт дуже красивих млинців. Фото Скриншот з відео

Ефектні та смачні млинці

На Колодія, або, як ще називають, Масляну, українці справді готували більше вареники, ніж млинці. До речі, ми розповідали, як приготувати смачні вареники. Однак і млинці — теж частина традиції.

Кулінарна блогерка Валерія Матрохіна розповіла, як приготувати смачні і дуже ефектні млинці-павутинки. Такі можна навіть на святковий стіл ставити, приготування просте, а смак — неймовірний.

Інгредієнти:

  • Борошно — 70 г
  • Яйце — 1 шт
  • Цукор — 50 г
  • Рисове борошно — 40 г
  • Кукурудзяний крохмаль — 40 г
  • Молоко — 100 мл
  • Сіль — дрібка
  • Рослинна олія — 1,5 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо разом всі сухі інгредієнти — пшеничне та рисове борошно, крохмаль, дрібку солі та цукор. Окремо збиваємо яйце з молоком.
  2. В яйце з молоком вводимо суху суміш та змішуємо до однорідності. Вливаємо олію і вимішуємо до однорідності.
  3. Добре розігріваємо сковорідку. Тим часом тісто вливаємо в кондитерський мішок або пакет, на кінці робимо маленьку дірочку.
  4. На розігріту пательню без олії наливаємо тісто з кондитерського мішка. Робимо візерунок з тіста.
  5. Даємо добре пропектись млинцю, після цього закручуємо млинець лопаткою у трубочку. Так смажимо всі млинці.

Млинці виходять мʼякенькі, а ще вони мають смак справжніх вафельних трубочок. Також ми розповідали, як приготувати ліниві круасани з бананом та шоколадом.

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#Рецепт #Тісто #Масляна #Млинці