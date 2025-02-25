Неймовірно красиві млинці-павутинки: приготування просте, а смак — неймовірний (відео)
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Ефектні та смачні млинці
На Колодія, або, як ще називають, Масляну, українці справді готували більше вареники, ніж млинці. До речі, ми розповідали, як приготувати смачні вареники. Однак і млинці — теж частина традиції.
Кулінарна блогерка Валерія Матрохіна розповіла, як приготувати смачні і дуже ефектні млинці-павутинки. Такі можна навіть на святковий стіл ставити, приготування просте, а смак — неймовірний.
Інгредієнти:
- Борошно — 70 г
- Яйце — 1 шт
- Цукор — 50 г
- Рисове борошно — 40 г
- Кукурудзяний крохмаль — 40 г
- Молоко — 100 мл
- Сіль — дрібка
- Рослинна олія — 1,5 ст. л.
Спосіб приготування:
- Змішуємо разом всі сухі інгредієнти — пшеничне та рисове борошно, крохмаль, дрібку солі та цукор. Окремо збиваємо яйце з молоком.
- В яйце з молоком вводимо суху суміш та змішуємо до однорідності. Вливаємо олію і вимішуємо до однорідності.
- Добре розігріваємо сковорідку. Тим часом тісто вливаємо в кондитерський мішок або пакет, на кінці робимо маленьку дірочку.
- На розігріту пательню без олії наливаємо тісто з кондитерського мішка. Робимо візерунок з тіста.
- Даємо добре пропектись млинцю, після цього закручуємо млинець лопаткою у трубочку. Так смажимо всі млинці.
Млинці виходять мʼякенькі, а ще вони мають смак справжніх вафельних трубочок. Також ми розповідали, як приготувати ліниві круасани з бананом та шоколадом.