Невероятно красивые блины-паутинки: приготовление простое, а вкус – невероятный (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Эффектные и вкусные блины
На Колодия, или, как еще называют, Масленицу, украинцы действительно готовили больше вареники, чем блины. Кстати, мы рассказывали, как приготовить вкусные вареники. Однако и блины – тоже часть традиции.
Кулинарная блоггерша Валерия Матрохина рассказала, как приготовить вкусные и очень эффектные блины-паутинки. Такие можно даже на праздничный стол ставить, приготовление простое, а вкус невероятный.
Ингредиенты:
- Мука — 70 г
- Яйцо — 1 шт
- Сахар — 50 г
- Рисовая мука — 40 г
- Кукурузный крахмал — 40 г
- Молоко – 100 мл
- Соль — щепотка
- Растительное масло – 1,5 ст. л.
Способ приготовления:
- Смешиваем вместе все сухие ингредиенты — пшеничную и рисовую муку, крахмал, щепотку соли и сахар. Отдельно взбиваем яйцо с молоком.
- В яйцо с молоком вводим сухую смесь и смешиваем до однородности. Вливаем растительное масло и вымешиваем до однородности.
- Хорошо разогреваем сковороду. Тем временем тесто вливаем в кондитерский мешок или пакет, на конце делаем маленькую дырочку.
- На разогретую сковороду без растительного масла наливаем тесто из кондитерского мешка. Делаем узор из теста.
- Даем хорошо пропечь блин, после этого закручиваем блин лопаткой в трубочку. Так жарим все блины.
Блинчики получаются мягкие, а еще они имеют вкус настоящих вафельных трубочек. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые круассаны с бананом и шоколадом.