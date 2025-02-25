Невероятно красивые блины-паутинки: приготовление простое, а вкус – невероятный (видео)

Эффектные и вкусные блины

На Колодия, или, как еще называют, Масленицу, украинцы действительно готовили больше вареники, чем блины. Кстати, мы рассказывали, как приготовить вкусные вареники. Однако и блины – тоже часть традиции.

Кулинарная блоггерша Валерия Матрохина рассказала, как приготовить вкусные и очень эффектные блины-паутинки. Такие можно даже на праздничный стол ставить, приготовление простое, а вкус невероятный.

Ингредиенты:

Мука — 70 г

Яйцо — 1 шт

Сахар — 50 г

Рисовая мука — 40 г

Кукурузный крахмал — 40 г

Молоко – 100 мл

Соль — щепотка

Растительное масло – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

Смешиваем вместе все сухие ингредиенты — пшеничную и рисовую муку, крахмал, щепотку соли и сахар. Отдельно взбиваем яйцо с молоком. В яйцо с молоком вводим сухую смесь и смешиваем до однородности. Вливаем растительное масло и вымешиваем до однородности. Хорошо разогреваем сковороду. Тем временем тесто вливаем в кондитерский мешок или пакет, на конце делаем маленькую дырочку. На разогретую сковороду без растительного масла наливаем тесто из кондитерского мешка. Делаем узор из теста. Даем хорошо пропечь блин, после этого закручиваем блин лопаткой в трубочку. Так жарим все блины.

Блинчики получаются мягкие, а еще они имеют вкус настоящих вафельных трубочек. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые круассаны с бананом и шоколадом.