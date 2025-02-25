Всего 50 гривен за гору аппетитных котлеток: экономный рецепт на каждый день (ВИДЕО)

Котлеты получаются вкусными и сочными

Кушанья на каждый день должны быть простыми и быстрыми. Мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку с фаршем. Теперь делимся рецептом аппетитных бюджетных котлеток.

В кулинарном блоге bude_smachno_razom рассказали, как приготовить рубленые печеночные котлеты. Они понравятся даже тем, кто не любит печень. А еще это довольно экономно, ведь печень стоит значительно дешевле мяса, поэтому гора аппетитных котлеток будет стоить не более 50 гривен.

Ингредиенты:

Печень куриная – 500 г

Яйцо куриное – 1 шт

Лук – 1 шт

Морковь -1 шт

Мука – 4 ст. л.

Сметана (20%) – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Приправа к курице – по вкусу

Масло растительное

Способ приготовления:

Морковь очищаем и натираем на мелкой терке. Луковицу также чистим и мелко нарезаем. На растительном масле обжариваем овощи до мягкости. Тем временем печень нарезаем на небольшие кубики. Соединяем ее с яйцом, сметаной, специями и овощами, которые уже успели остыть. Перемешиваем до однородной массы. Всыпаем просеянную муку и вымешиваем. Выкладываем ложкой будущие котлетки на разогретую сковороду. Жарим на небольшом огне по 3-4 минуты с каждой стороны под крышкой. Готовые котлеты по желанию можно дополнительно довести еще в духовке 10-15 минут.

Они вкусны, сытны и отлично подходят для того, чтобы разнообразить свой рацион. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури на сковороде.