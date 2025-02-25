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Всего 50 гривен за гору аппетитных котлеток: экономный рецепт на каждый день (ВИДЕО)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасные недорогие котлетки
Прекрасные недорогие котлетки. Фото shuba.life

Котлеты получаются вкусными и сочными

Кушанья на каждый день должны быть простыми и быстрыми. Мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку с фаршем. Теперь делимся рецептом аппетитных бюджетных котлеток.

В кулинарном блоге bude_smachno_razom рассказали, как приготовить рубленые печеночные котлеты. Они понравятся даже тем, кто не любит печень. А еще это довольно экономно, ведь печень стоит значительно дешевле мяса, поэтому гора аппетитных котлеток будет стоить не более 50 гривен.

Ингредиенты:

  • Печень куриная – 500 г
  • Яйцо куриное – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Морковь -1 шт
  • Мука – 4 ст. л.
  • Сметана (20%) – 1 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Приправа к курице – по вкусу
  • Масло растительное

Способ приготовления:

  1. Морковь очищаем и натираем на мелкой терке. Луковицу также чистим и мелко нарезаем. На растительном масле обжариваем овощи до мягкости.
  2. Тем временем печень нарезаем на небольшие кубики. Соединяем ее с яйцом, сметаной, специями и овощами, которые уже успели остыть.
  3. Перемешиваем до однородной массы. Всыпаем просеянную муку и вымешиваем.
  4. Выкладываем ложкой будущие котлетки на разогретую сковороду. Жарим на небольшом огне по 3-4 минуты с каждой стороны под крышкой. Готовые котлеты по желанию можно дополнительно довести еще в духовке 10-15 минут.

Они вкусны, сытны и отлично подходят для того, чтобы разнообразить свой рацион. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури на сковороде.

Теги:
#Рецепт #Печень #Котлеты