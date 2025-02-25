Всего 50 гривен за гору аппетитных котлеток: экономный рецепт на каждый день (ВИДЕО)
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Котлеты получаются вкусными и сочными
Кушанья на каждый день должны быть простыми и быстрыми. Мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку с фаршем. Теперь делимся рецептом аппетитных бюджетных котлеток.
В кулинарном блоге bude_smachno_razom рассказали, как приготовить рубленые печеночные котлеты. Они понравятся даже тем, кто не любит печень. А еще это довольно экономно, ведь печень стоит значительно дешевле мяса, поэтому гора аппетитных котлеток будет стоить не более 50 гривен.
Ингредиенты:
- Печень куриная – 500 г
- Яйцо куриное – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Морковь -1 шт
- Мука – 4 ст. л.
- Сметана (20%) – 1 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Приправа к курице – по вкусу
- Масло растительное
Способ приготовления:
- Морковь очищаем и натираем на мелкой терке. Луковицу также чистим и мелко нарезаем. На растительном масле обжариваем овощи до мягкости.
- Тем временем печень нарезаем на небольшие кубики. Соединяем ее с яйцом, сметаной, специями и овощами, которые уже успели остыть.
- Перемешиваем до однородной массы. Всыпаем просеянную муку и вымешиваем.
- Выкладываем ложкой будущие котлетки на разогретую сковороду. Жарим на небольшом огне по 3-4 минуты с каждой стороны под крышкой. Готовые котлеты по желанию можно дополнительно довести еще в духовке 10-15 минут.
Они вкусны, сытны и отлично подходят для того, чтобы разнообразить свой рацион. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури на сковороде.