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Нереально насичена і ситна грузинська страва: приготуйте, якщо не знаєте, що робити з куркою (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитна грузинська страва — чахохбілі
Апетитна грузинська страва — чахохбілі. Фото myastoriya.com.ua

Чудовий варіант ситного обіду або вечері

Грузинська кухня багата і різноманітна. Ми розповідали, як приготувати хачапурі з сиром, точніше, ліниву їх версію на сковороді. Тепер поділимось рецептом повноцінного обіду або вечері — чахохбілі.

Ця страва дуже насичена, ароматна і комфортна. Можна нарізати на шматки цілу курку, або ж взяти лише ті частини, які вам подобаються. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком lanas_diet.

Інгредієнти:

  • Курятина – 1.5 кг
  • Цибуля – 600 г
  • Часник – 3–4 зубчики
  • Солодкий перець – 1 шт
  • Помідори – 600 г
  • Олія для обсмажування
  • Хмелі-сунелі – 1 ч. л.
  • Мелений коріандр — 2 ч.л
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Пара лаврових листів
  • Гострий перець за бажанням
  • Сіль, чорний перець, зелень – до смаку

Спосіб приготування:

  1. Курку слід нарізати порційними шматками й обсмажити до золотистої скоринки на розігрітій олії. Тоді дістати зі сковороди.
  2. У цій же сковороді обсмажити до м’якості заздалегідь нарізану цибулю. Додати до неї паприку, хмелі-сунелі, гострий перець і все перемішати.
  3. Нарізати солодкий перець і помідори (можна використовувати заморожені). Додати у сковороду, тушкувати 3–4 хвилини.
  4. Після цього можна повертати о соусу курку і тушкувати її на середньому вогні 25–30 хвилин. Якщо хочете, щоб мʼясо просто тануло в роті — тушкуйте годину.
  5. За 5 хвилин до готовності додаємо подрібнений часник та зелень. Перемішуємо та даємо страві настоятися під кришкою.

Це надзвичайно ситно і смачно, а ще пасує до будь-якого гарніру. Також ми розповідали, як приготувати апетитний консервований паштет в банках.

Теги:
#Рецепт #Грузія #Курятина #Томат