Нереально насичена і ситна грузинська страва: приготуйте, якщо не знаєте, що робити з куркою (відео)
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Чудовий варіант ситного обіду або вечері
Грузинська кухня багата і різноманітна. Ми розповідали, як приготувати хачапурі з сиром, точніше, ліниву їх версію на сковороді. Тепер поділимось рецептом повноцінного обіду або вечері — чахохбілі.
Ця страва дуже насичена, ароматна і комфортна. Можна нарізати на шматки цілу курку, або ж взяти лише ті частини, які вам подобаються. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком lanas_diet.
Інгредієнти:
- Курятина – 1.5 кг
- Цибуля – 600 г
- Часник – 3–4 зубчики
- Солодкий перець – 1 шт
- Помідори – 600 г
- Олія для обсмажування
- Хмелі-сунелі – 1 ч. л.
- Мелений коріандр — 2 ч.л
- Паприка – 1 ч. л.
- Пара лаврових листів
- Гострий перець за бажанням
- Сіль, чорний перець, зелень – до смаку
Спосіб приготування:
- Курку слід нарізати порційними шматками й обсмажити до золотистої скоринки на розігрітій олії. Тоді дістати зі сковороди.
- У цій же сковороді обсмажити до м’якості заздалегідь нарізану цибулю. Додати до неї паприку, хмелі-сунелі, гострий перець і все перемішати.
- Нарізати солодкий перець і помідори (можна використовувати заморожені). Додати у сковороду, тушкувати 3–4 хвилини.
- Після цього можна повертати о соусу курку і тушкувати її на середньому вогні 25–30 хвилин. Якщо хочете, щоб мʼясо просто тануло в роті — тушкуйте годину.
- За 5 хвилин до готовності додаємо подрібнений часник та зелень. Перемішуємо та даємо страві настоятися під кришкою.
Це надзвичайно ситно і смачно, а ще пасує до будь-якого гарніру. Також ми розповідали, як приготувати апетитний консервований паштет в банках.