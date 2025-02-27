Нереально насичена і ситна грузинська страва: приготуйте, якщо не знаєте, що робити з куркою (відео)

Чудовий варіант ситного обіду або вечері

Грузинська кухня багата і різноманітна. Ми розповідали, як приготувати хачапурі з сиром, точніше, ліниву їх версію на сковороді. Тепер поділимось рецептом повноцінного обіду або вечері — чахохбілі.

Ця страва дуже насичена, ароматна і комфортна. Можна нарізати на шматки цілу курку, або ж взяти лише ті частини, які вам подобаються. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком lanas_diet.

Інгредієнти:

Курятина – 1.5 кг

Цибуля – 600 г

Часник – 3–4 зубчики

Солодкий перець – 1 шт

Помідори – 600 г

Олія для обсмажування

Хмелі-сунелі – 1 ч. л.

Мелений коріандр — 2 ч.л

Паприка – 1 ч. л.

Пара лаврових листів

Гострий перець за бажанням

Сіль, чорний перець, зелень – до смаку

Спосіб приготування:

Курку слід нарізати порційними шматками й обсмажити до золотистої скоринки на розігрітій олії. Тоді дістати зі сковороди. У цій же сковороді обсмажити до м’якості заздалегідь нарізану цибулю. Додати до неї паприку, хмелі-сунелі, гострий перець і все перемішати. Нарізати солодкий перець і помідори (можна використовувати заморожені). Додати у сковороду, тушкувати 3–4 хвилини. Після цього можна повертати о соусу курку і тушкувати її на середньому вогні 25–30 хвилин. Якщо хочете, щоб мʼясо просто тануло в роті — тушкуйте годину. За 5 хвилин до готовності додаємо подрібнений часник та зелень. Перемішуємо та даємо страві настоятися під кришкою.

Це надзвичайно ситно і смачно, а ще пасує до будь-якого гарніру. Також ми розповідали, як приготувати апетитний консервований паштет в банках.