Укр

Нереально насыщенное и сытное грузинское блюдо: приготовьте, если не знаете, что делать с курицей (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Аппетитное грузинское блюдо — чахохбили
Аппетитное грузинское блюдо — чахохбили. Фото myastoriya.com.ua

Прекрасный вариант сытного обеда или ужина

Грузинская кухня богата и многообразна. Мы рассказывали, как приготовить хачапури с сыром, вернее, ленивую их версию на сковороде. Теперь поделимся рецептом полноценного обеда или ужина – чахохбили.

Это блюдо очень насыщенное, ароматное и комфортное. Можно нарезать на куски целую курицу, или взять только те части, которые вам нравятся. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником lanas_diet.

Ингредиенты:

  • Курятина – 1.5 кг
  • Лук – 600 г
  • Чеснок – 3–4 зубчика
  • Сладкий перец – 1 шт
  • Помидоры – 600 г
  • Масло для обжаривания
  • Хмели-суннели – 1 ч. л.
  • Молотый кориандр — 2 ч.л
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Пара лавровых листьев
  • Острый перец по желанию
  • Соль, черный перец, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Курицу следует нарезать порционными кусками и обжарить до золотистой корочки на разогретом масле. Тогда достать из сковороды.
  2. В этой же сковороде обжарить до мягкости заранее нарезанный лук. Добавить к ней паприку, хмели-сунели, острый перец и все перемешать.
  3. Нарезать перец и помидоры (можно использовать замороженные). Добавить в сковороду, тушить 3-4 минуты.
  4. После этого можно возвращать в соус курицу и тушить ее на среднем огне 25–30 минут. Если хотите, чтобы мясо просто таяло во рту — тушите час.
  5. За 5 минут до готовности добавляем измельченный чеснок и зелень. Перемешиваем и даем блюду настояться под крышкой.

Это очень сытно и вкусно, а еще подходит к любому гарниру. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет в банках.

Теги:
#Рецепт #Грузия #Курятина #Томат