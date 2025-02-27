Нереально насыщенное и сытное грузинское блюдо: приготовьте, если не знаете, что делать с курицей (видео)
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Прекрасный вариант сытного обеда или ужина
Грузинская кухня богата и многообразна. Мы рассказывали, как приготовить хачапури с сыром, вернее, ленивую их версию на сковороде. Теперь поделимся рецептом полноценного обеда или ужина – чахохбили.
Это блюдо очень насыщенное, ароматное и комфортное. Можно нарезать на куски целую курицу, или взять только те части, которые вам нравятся. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником lanas_diet.
Ингредиенты:
- Курятина – 1.5 кг
- Лук – 600 г
- Чеснок – 3–4 зубчика
- Сладкий перец – 1 шт
- Помидоры – 600 г
- Масло для обжаривания
- Хмели-суннели – 1 ч. л.
- Молотый кориандр — 2 ч.л
- Паприка – 1 ч. л.
- Пара лавровых листьев
- Острый перец по желанию
- Соль, черный перец, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Курицу следует нарезать порционными кусками и обжарить до золотистой корочки на разогретом масле. Тогда достать из сковороды.
- В этой же сковороде обжарить до мягкости заранее нарезанный лук. Добавить к ней паприку, хмели-сунели, острый перец и все перемешать.
- Нарезать перец и помидоры (можно использовать замороженные). Добавить в сковороду, тушить 3-4 минуты.
- После этого можно возвращать в соус курицу и тушить ее на среднем огне 25–30 минут. Если хотите, чтобы мясо просто таяло во рту — тушите час.
- За 5 минут до готовности добавляем измельченный чеснок и зелень. Перемешиваем и даем блюду настояться под крышкой.
Это очень сытно и вкусно, а еще подходит к любому гарниру. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет в банках.