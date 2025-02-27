Нереально насыщенное и сытное грузинское блюдо: приготовьте, если не знаете, что делать с курицей (видео)

Прекрасный вариант сытного обеда или ужина

Грузинская кухня богата и многообразна. Мы рассказывали, как приготовить хачапури с сыром, вернее, ленивую их версию на сковороде. Теперь поделимся рецептом полноценного обеда или ужина – чахохбили.

Это блюдо очень насыщенное, ароматное и комфортное. Можно нарезать на куски целую курицу, или взять только те части, которые вам нравятся. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником lanas_diet.

Ингредиенты:

Курятина – 1.5 кг

Лук – 600 г

Чеснок – 3–4 зубчика

Сладкий перец – 1 шт

Помидоры – 600 г

Масло для обжаривания

Хмели-суннели – 1 ч. л.

Молотый кориандр — 2 ч.л

Паприка – 1 ч. л.

Пара лавровых листьев

Острый перец по желанию

Соль, черный перец, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Курицу следует нарезать порционными кусками и обжарить до золотистой корочки на разогретом масле. Тогда достать из сковороды. В этой же сковороде обжарить до мягкости заранее нарезанный лук. Добавить к ней паприку, хмели-сунели, острый перец и все перемешать. Нарезать перец и помидоры (можно использовать замороженные). Добавить в сковороду, тушить 3-4 минуты. После этого можно возвращать в соус курицу и тушить ее на среднем огне 25–30 минут. Если хотите, чтобы мясо просто таяло во рту — тушите час. За 5 минут до готовности добавляем измельченный чеснок и зелень. Перемешиваем и даем блюду настояться под крышкой.

Это очень сытно и вкусно, а еще подходит к любому гарниру. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет в банках.