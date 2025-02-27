Яскрава закуска на святковий стіл: оригінальний салат "Смужечка" (відео)
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Як приготувати смачний і оригінальний салат
Є чимало салатів, які можуть бути повноцінною стравою. Ми розповідали, як приготувати "сільське" олів’є. Тепер ділимось рецептом цікавої і яскравої варіації на тему Кобб-салату.
Салати такого типу викладаються смужками і поливаються заправкою, а перемішуються перед тим, як їсти. Рецептом красивої закуски "Смужечка" поділились у кулінарному блозі diali_cooking. Чудова страва до святкового столу.
Інгредієнти:
- огірок — 1 шт
- консервована кукурудза — до смаку
- помідори чері — 200 г
- консервований тунець
- зелена цибуля
- перепелині яйця
- діжонська гірчиця
- оливкова олія
- соєвий соус
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо до готовності. Коли вони охолонуть, чистимо від шкірки і розрізаємо навпіл. Помідори також розрізаємо навпіл.
- Огірок нарізаємо кружальцями. Зелену цибулю дрібно кришимо. З тунця зливаємо воду, з кукурудзи також.
- Для заправки з’єднуємо гірчицю, олію та соєвий соус. Продукти викладаємо смужками на великий таріль. Поливаємо заправкою.
Це дуже смачно і красиво, можна додавати ті інгредієнти, які вам подобаються. Також ми розповідали, як приготувати апетитний консервований паштет.