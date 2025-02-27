Яскрава закуска на святковий стіл: оригінальний салат "Смужечка" (відео)

Як приготувати смачний і оригінальний салат

Є чимало салатів, які можуть бути повноцінною стравою. Ми розповідали, як приготувати "сільське" олів’є. Тепер ділимось рецептом цікавої і яскравої варіації на тему Кобб-салату.

Салати такого типу викладаються смужками і поливаються заправкою, а перемішуються перед тим, як їсти. Рецептом красивої закуски "Смужечка" поділились у кулінарному блозі diali_cooking. Чудова страва до святкового столу.

Інгредієнти:

огірок — 1 шт

консервована кукурудза — до смаку

помідори чері — 200 г

консервований тунець

зелена цибуля

перепелині яйця

діжонська гірчиця

оливкова олія

соєвий соус

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо до готовності. Коли вони охолонуть, чистимо від шкірки і розрізаємо навпіл. Помідори також розрізаємо навпіл. Огірок нарізаємо кружальцями. Зелену цибулю дрібно кришимо. З тунця зливаємо воду, з кукурудзи також. Для заправки з’єднуємо гірчицю, олію та соєвий соус. Продукти викладаємо смужками на великий таріль. Поливаємо заправкою.

Це дуже смачно і красиво, можна додавати ті інгредієнти, які вам подобаються. Також ми розповідали, як приготувати апетитний консервований паштет.