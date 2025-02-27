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Яскрава закуска на святковий стіл: оригінальний салат "Смужечка" (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Цікава варіація на тему Кобб-салату Новина оновлена 27 лютого 2025, 16:58
Цікава варіація на тему Кобб-салату. Фото Скриншот з відео

Як приготувати смачний і оригінальний салат

Є чимало салатів, які можуть бути повноцінною стравою. Ми розповідали, як приготувати "сільське" олів’є. Тепер ділимось рецептом цікавої і яскравої варіації на тему Кобб-салату.

Салати такого типу викладаються смужками і поливаються заправкою, а перемішуються перед тим, як їсти. Рецептом красивої закуски "Смужечка" поділились у кулінарному блозі diali_cooking. Чудова страва до святкового столу.

Інгредієнти:

  • огірок — 1 шт
  • консервована кукурудза — до смаку
  • помідори чері — 200 г
  • консервований тунець
  • зелена цибуля
  • перепелині яйця
  • діжонська гірчиця
  • оливкова олія
  • соєвий соус

Спосіб приготування:

  1. Яйця відварюємо до готовності. Коли вони охолонуть, чистимо від шкірки і розрізаємо навпіл. Помідори також розрізаємо навпіл.
  2. Огірок нарізаємо кружальцями. Зелену цибулю дрібно кришимо. З тунця зливаємо воду, з кукурудзи також.
  3. Для заправки з’єднуємо гірчицю, олію та соєвий соус. Продукти викладаємо смужками на великий таріль. Поливаємо заправкою.

Це дуже смачно і красиво, можна додавати ті інгредієнти, які вам подобаються. Також ми розповідали, як приготувати апетитний консервований паштет.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Святковий стіл