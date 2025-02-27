Яркая закуска на праздничный стол: оригинальный салат "Полосочка" (видео)
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Как приготовить вкусный и оригинальный салат
Есть много салатов, которые могут быть полноценным блюдом. Мы рассказывали, как приготовить "деревенское" оливье. Теперь делимся рецептом интересной и яркой вариации на тему Кобб-салата.
Салаты такого типа выкладываются полосками и поливаются заправкой, а перемешиваются перед едой. Рецептом красивой закуски "Полосочка" поделились в кулинарном блоге diali_cooking. Прекрасное блюдо к праздничному столу.
Ингредиенты:
- огурец — 1 шт
- консервированная кукуруза — по вкусу
- помидоры черри — 200 г
- консервированный тунец
- зеленый лук
- перепелиные яйца
- дижонская горчица
- оливковое масло
- соевый соус
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем до готовности. Когда они остынут, чистим от кожуры и разрезаем пополам. Помидоры также разрезаем пополам.
- Огурец нарезаем кружочками. Зеленый лук мелко крошим. С тунца сливаем воду, из кукурузы тоже.
- Для заправки соединяем горчицу, растительное масло и соевый соус. Продукты выкладываем полосками на большую тарелку. Поливаем заправкой.
Это вкусно и красиво, можно добавлять те ингредиенты, которые вам нравятся. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет.