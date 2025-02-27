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Яркая закуска на праздничный стол: оригинальный салат "Полосочка" (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Интересная вариация на тему Кобб-салата Новость обновлена 27 февраля 2025, 16:58
Интересная вариация на тему Кобб-салата. Фото Скриншот из видео

Как приготовить вкусный и оригинальный салат

Есть много салатов, которые могут быть полноценным блюдом. Мы рассказывали, как приготовить "деревенское" оливье. Теперь делимся рецептом интересной и яркой вариации на тему Кобб-салата.

Салаты такого типа выкладываются полосками и поливаются заправкой, а перемешиваются перед едой. Рецептом красивой закуски "Полосочка" поделились в кулинарном блоге diali_cooking. Прекрасное блюдо к праздничному столу.

Ингредиенты:

  • огурец — 1 шт
  • консервированная кукуруза — по вкусу
  • помидоры черри — 200 г
  • консервированный тунец
  • зеленый лук
  • перепелиные яйца
  • дижонская горчица
  • оливковое масло
  • соевый соус

Способ приготовления:

  1. Яйца отвариваем до готовности. Когда они остынут, чистим от кожуры и разрезаем пополам. Помидоры также разрезаем пополам.
  2. Огурец нарезаем кружочками. Зеленый лук мелко крошим. С тунца сливаем воду, из кукурузы тоже.
  3. Для заправки соединяем горчицу, растительное масло и соевый соус. Продукты выкладываем полосками на большую тарелку. Поливаем заправкой.

Это вкусно и красиво, можно добавлять те ингредиенты, которые вам нравятся. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Праздничный стол