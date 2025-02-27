Яркая закуска на праздничный стол: оригинальный салат "Полосочка" (видео)

Как приготовить вкусный и оригинальный салат

Есть много салатов, которые могут быть полноценным блюдом. Мы рассказывали, как приготовить "деревенское" оливье. Теперь делимся рецептом интересной и яркой вариации на тему Кобб-салата.

Салаты такого типа выкладываются полосками и поливаются заправкой, а перемешиваются перед едой. Рецептом красивой закуски "Полосочка" поделились в кулинарном блоге diali_cooking. Прекрасное блюдо к праздничному столу.

Ингредиенты:

огурец — 1 шт

консервированная кукуруза — по вкусу

помидоры черри — 200 г

консервированный тунец

зеленый лук

перепелиные яйца

дижонская горчица

оливковое масло

соевый соус

Способ приготовления:

Яйца отвариваем до готовности. Когда они остынут, чистим от кожуры и разрезаем пополам. Помидоры также разрезаем пополам. Огурец нарезаем кружочками. Зеленый лук мелко крошим. С тунца сливаем воду, из кукурузы тоже. Для заправки соединяем горчицу, растительное масло и соевый соус. Продукты выкладываем полосками на большую тарелку. Поливаем заправкой.

Это вкусно и красиво, можно добавлять те ингредиенты, которые вам нравятся. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет.