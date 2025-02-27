Ця грузинська страва виглядає складною, а готується простіше простого: рецепт хачапурі по-аджарськи (відео)

Чудовий рецепт сирної випічки

Грузинська кухня багата та різноманітна. Особливо, коли справа стосується випічки. Ми розповідали, як приготувати ліниве хачапурі — на сковороді. Тепер ділимось рецептом повноцінного хачапурі по-аджарськи.

Ця випічка дуже особлива — це човники з тіста, наповнені з сиром. Їх їдять, відриваючи шматочки тіста і занурюючи їх в розплавлений сир. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком mila_kiryanova.

Інгредієнти:

1 яйце

2 ч. л. цукру

1 ч. л. солі

30 г вершкового масла

150 г води

100 г молока

500 г борошна

7 г сухих дріжджів

Для начинки:

300 г сулугуні

400 г іншого твердого сиру

4 яйця

Спосіб приготування:

Змішати яйце з цукром та сіллю та залити розтопленим масло. також додати тепле молоко з водою. В окремій зручній мисці змішати борошно з дріжджами. В суху масу борошна і дріжджів додати рідину і замісити тісто. Готове тісто накрити рушником і залишити на 30-40 хвилин. Воно повинне вирости в теплому місці. Тісто ділимо на 4 частини. Накрити рушником і дати постояти ще 20 хвилин. Після цього можна формувати хачапурі. Відділяємо білки від жовтків. Натираємо сир і змішуємо його з білками. Формуємо з тіста човники на пергаменті. Викладаємо в човники начинку. Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці 25-30 хвилин при 180 градусах. Дістаємо хачапурі та викладаємо на них жовтки.

Це ароматно, апетитно і дуже смачно. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати вареники.