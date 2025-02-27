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Ця грузинська страва виглядає складною, а готується простіше простого: рецепт хачапурі по-аджарськи (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Розкішний обід або вечеря
Розкішний обід або вечеря. Фото Getty Images

Чудовий рецепт сирної випічки

Грузинська кухня багата та різноманітна. Особливо, коли справа стосується випічки. Ми розповідали, як приготувати ліниве хачапурі — на сковороді. Тепер ділимось рецептом повноцінного хачапурі по-аджарськи.

Ця випічка дуже особлива — це човники з тіста, наповнені з сиром. Їх їдять, відриваючи шматочки тіста і занурюючи їх в розплавлений сир. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком mila_kiryanova.

Інгредієнти:

  • 1 яйце
  • 2 ч. л. цукру
  • 1 ч. л. солі
  • 30 г вершкового масла
  • 150 г води
  • 100 г молока
  • 500 г борошна
  • 7 г сухих дріжджів

Для начинки:

  • 300 г сулугуні
  • 400 г іншого твердого сиру
  • 4 яйця

Спосіб приготування:

  1. Змішати яйце з цукром та сіллю та залити розтопленим масло. також додати тепле молоко з водою.
  2. В окремій зручній мисці змішати борошно з дріжджами. В суху масу борошна і дріжджів додати рідину і замісити тісто.
  3. Готове тісто накрити рушником і залишити на 30-40 хвилин. Воно повинне вирости в теплому місці.
  4. Тісто ділимо на 4 частини. Накрити рушником і дати постояти ще 20 хвилин. Після цього можна формувати хачапурі.
  5. Відділяємо білки від жовтків. Натираємо сир і змішуємо його з білками. Формуємо з тіста човники на пергаменті.
  6. Викладаємо в човники начинку. Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці 25-30 хвилин при 180 градусах. Дістаємо хачапурі та викладаємо на них жовтки.

Це ароматно, апетитно і дуже смачно. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати вареники.

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#Рецепт #Сир #Тісто #хачапурі