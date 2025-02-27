Ця грузинська страва виглядає складною, а готується простіше простого: рецепт хачапурі по-аджарськи (відео)
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Чудовий рецепт сирної випічки
Грузинська кухня багата та різноманітна. Особливо, коли справа стосується випічки. Ми розповідали, як приготувати ліниве хачапурі — на сковороді. Тепер ділимось рецептом повноцінного хачапурі по-аджарськи.
Ця випічка дуже особлива — це човники з тіста, наповнені з сиром. Їх їдять, відриваючи шматочки тіста і занурюючи їх в розплавлений сир. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком mila_kiryanova.
Інгредієнти:
- 1 яйце
- 2 ч. л. цукру
- 1 ч. л. солі
- 30 г вершкового масла
- 150 г води
- 100 г молока
- 500 г борошна
- 7 г сухих дріжджів
Для начинки:
- 300 г сулугуні
- 400 г іншого твердого сиру
- 4 яйця
Спосіб приготування:
- Змішати яйце з цукром та сіллю та залити розтопленим масло. також додати тепле молоко з водою.
- В окремій зручній мисці змішати борошно з дріжджами. В суху масу борошна і дріжджів додати рідину і замісити тісто.
- Готове тісто накрити рушником і залишити на 30-40 хвилин. Воно повинне вирости в теплому місці.
- Тісто ділимо на 4 частини. Накрити рушником і дати постояти ще 20 хвилин. Після цього можна формувати хачапурі.
- Відділяємо білки від жовтків. Натираємо сир і змішуємо його з білками. Формуємо з тіста човники на пергаменті.
- Викладаємо в човники начинку. Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці 25-30 хвилин при 180 градусах. Дістаємо хачапурі та викладаємо на них жовтки.
Це ароматно, апетитно і дуже смачно. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати вареники.