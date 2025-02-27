Это грузинское блюдо выглядит сложным, а готовится проще простого: рецепт хачапури по-аджарски (видео)
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Отличный рецепт сырной выпечки
Грузинская кухня богата и многообразна. Особенно когда дело касается выпечки. Мы рассказывали, как приготовить ленивое хачапури – на сковороде. Теперь делимся рецептом полноценного хачапури по-аджарски.
Эта выпечка очень особенная – это лодочки из теста, наполненные сыром. Их едят, отрывая кусочки теста и погружая их в расплавленный сыр. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником mila_kiryanova.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 2 ч. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 30 г сливочного масла
- 150 г воды
- 100 г молока
- 500 г муки
- 7 г сухих дрожжей
Для начинки:
- 300 г сулугуни
- 400 г другого твердого сыра
- 4 яйца
Способ приготовления:
- Смешать яйцо с сахаром и солью и залить растопленным маслом. Также добавить теплое молоко с водой.
- В отдельной удобной миске смешать муку с дрожжами. В сухую массу муки и дрожжей добавить жидкость и замесить тесто.
- Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить на 30-40 минут. Оно должно вырасти в теплом месте.
- Тесто делим на 4 части. Накрыть полотенцем и дать постоять еще 20 минут. После этого можно формировать хачапури.
- Отделяем белки от желтков. Натираем сыр и смешиваем его с белками. Формируем из теста лодочки на пергаменте.
- Выкладываем в лодочки начинку. Выпекаем в предварительно разогретой духовке 25-30 минут при 180 градусах. Достаем хачапури и выкладываем на них желтки.
Это ароматно, аппетитно и очень вкусно. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить вареники.