Это грузинское блюдо выглядит сложным, а готовится проще простого: рецепт хачапури по-аджарски (видео)

Отличный рецепт сырной выпечки

Грузинская кухня богата и многообразна. Особенно когда дело касается выпечки. Мы рассказывали, как приготовить ленивое хачапури – на сковороде. Теперь делимся рецептом полноценного хачапури по-аджарски.

Эта выпечка очень особенная – это лодочки из теста, наполненные сыром. Их едят, отрывая кусочки теста и погружая их в расплавленный сыр. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником mila_kiryanova.

Ингредиенты:

1 яйцо

2 ч. л. сахара

1 ч. л. соли

30 г сливочного масла

150 г воды

100 г молока

500 г муки

7 г сухих дрожжей

Для начинки:

300 г сулугуни

400 г другого твердого сыра

4 яйца

Способ приготовления:

Смешать яйцо с сахаром и солью и залить растопленным маслом. Также добавить теплое молоко с водой. В отдельной удобной миске смешать муку с дрожжами. В сухую массу муки и дрожжей добавить жидкость и замесить тесто. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить на 30-40 минут. Оно должно вырасти в теплом месте. Тесто делим на 4 части. Накрыть полотенцем и дать постоять еще 20 минут. После этого можно формировать хачапури. Отделяем белки от желтков. Натираем сыр и смешиваем его с белками. Формируем из теста лодочки на пергаменте. Выкладываем в лодочки начинку. Выпекаем в предварительно разогретой духовке 25-30 минут при 180 градусах. Достаем хачапури и выкладываем на них желтки.

Это ароматно, аппетитно и очень вкусно. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить вареники.