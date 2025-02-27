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Это грузинское блюдо выглядит сложным, а готовится проще простого: рецепт хачапури по-аджарски (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Роскошный обед или ужин
Роскошный обед или ужин. Фото Getty Images

Отличный рецепт сырной выпечки

Грузинская кухня богата и многообразна. Особенно когда дело касается выпечки. Мы рассказывали, как приготовить ленивое хачапури – на сковороде. Теперь делимся рецептом полноценного хачапури по-аджарски.

Эта выпечка очень особенная – это лодочки из теста, наполненные сыром. Их едят, отрывая кусочки теста и погружая их в расплавленный сыр. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником mila_kiryanova.

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 2 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 30 г сливочного масла
  • 150 г воды
  • 100 г молока
  • 500 г муки
  • 7 г сухих дрожжей

Для начинки:

  • 300 г сулугуни
  • 400 г другого твердого сыра
  • 4 яйца

Способ приготовления:

  1. Смешать яйцо с сахаром и солью и залить растопленным маслом. Также добавить теплое молоко с водой.
  2. В отдельной удобной миске смешать муку с дрожжами. В сухую массу муки и дрожжей добавить жидкость и замесить тесто.
  3. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить на 30-40 минут. Оно должно вырасти в теплом месте.
  4. Тесто делим на 4 части. Накрыть полотенцем и дать постоять еще 20 минут. После этого можно формировать хачапури.
  5. Отделяем белки от желтков. Натираем сыр и смешиваем его с белками. Формируем из теста лодочки на пергаменте.
  6. Выкладываем в лодочки начинку. Выпекаем в предварительно разогретой духовке 25-30 минут при 180 градусах. Достаем хачапури и выкладываем на них желтки.

Это ароматно, аппетитно и очень вкусно. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить вареники.

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#Рецепт #Сыр #Тесто #хачапури