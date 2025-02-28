Беремо баночку оливок і готуємо розкішну закуску на всі випадку життя: дуже простий рецепт (відео)
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Апетитна закуска з оливок
На святковий стіл чи просто до келиха вина — смачні закуски не повинні готуватися довго. Ми ділились рецептом лінивих круасанів з готового тіста. Тепер розповімо, як приготувати красиву і вишукану закуску на всі випадки життя.
Кулінарна блогерка під ніком katia_cooking_ розповіла, як приготувати фаршировані оливки. Це можна зробити швидко і заздалегідь, а через кілька годин або на наступний день смакувати.
Інгредієнти:
- Оливки без кісточок — 600 г
- Сир фета — 100 г
- Кріп — 5 гілочок
- Часник — 2 зуб
- Цедра половини лимона
- Чорний перець мелений — до смаку
- Оливкова олія — 50 мл
Спосіб приготування:
- Сир потрібно розім’яти в руках і залишити при кімнатній температурі на 30 хвилин — так він буде м’якшим. Потім перекласти його в кондитерський мішок.
- Робимо на кінчику мішка дуже маленьку дірочку та фаршируємо оливки. Складаємо їх одразу в чисту і суху баночку.
- Кріп потрібно дрібно нарізати та додати до оливок. Також додати будь-яким чином подрібнений часник. До смаку поперчити та натерти лимонну цедру.
- Залити оливки олією та перемішати. Закрити баночку кришкою та залишити в холодильнику на кілька годин — щоб закуска промаринувалася.
Такі оливки виходять надзвичайно смачними і апетитними. Можна смакувати їх з вином або перекласти в тарілочку і поставити на святковий стіл. Також ми розповідали, як приготувати апетитну закуску з буряка.