Берем баночку оливок и готовим роскошную закуску на все случаи жизни: очень простой рецепт (видео)

Аппетитная закуска из оливок

На праздничный стол или просто в бокал вина — вкусные закуски не должны готовиться долго. Мы делились рецептом ленивых круассанов из готового теста. Теперь расскажем, как приготовить красивую и изысканную закуску на все случаи жизни.

Кулинарная блоггерша под ником katia_cooking_ рассказала, как приготовить фаршированные оливки. Это можно сделать быстро и заранее, а через несколько часов или на следующий день пробовать.

Ингредиенты:

Оливки без косточек – 600 г

Сыр фета — 100 г

Укроп — 5 веточек

Чеснок – 2 зуб

Цедра половины лимона

Черный перец молотый – по вкусу

Оливковое масло – 50 мл

Способ приготовления:

Сыр нужно размять в руках и оставить при комнатной температуре на 30 минут – так он будет более мягким. Затем переложить его в кондитерский мешок. Делаем на кончике мешка очень маленькую дырочку и фаршируем оливки. Перекладываем их сразу в чистую и сухую баночку. Укроп нужно мелко нарезать и добавить к оливкам. Также добавить каким-либо образом измельченный чеснок. По вкусу поперчить и натереть лимонную цедру. Залить маслом и перемешать. Закрыть баночку крышкой и оставить в холодильнике на несколько часов, чтобы закуска промариновалась.

Такие оливки получаются необыкновенно вкусными и аппетитными. Можно пробовать их с вином или переложить в тарелочку и поставить на праздничный стол. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную закуску из свеклы.