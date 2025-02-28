Берем баночку оливок и готовим роскошную закуску на все случаи жизни: очень простой рецепт (видео)
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Аппетитная закуска из оливок
На праздничный стол или просто в бокал вина — вкусные закуски не должны готовиться долго. Мы делились рецептом ленивых круассанов из готового теста. Теперь расскажем, как приготовить красивую и изысканную закуску на все случаи жизни.
Кулинарная блоггерша под ником katia_cooking_ рассказала, как приготовить фаршированные оливки. Это можно сделать быстро и заранее, а через несколько часов или на следующий день пробовать.
Ингредиенты:
- Оливки без косточек – 600 г
- Сыр фета — 100 г
- Укроп — 5 веточек
- Чеснок – 2 зуб
- Цедра половины лимона
- Черный перец молотый – по вкусу
- Оливковое масло – 50 мл
Способ приготовления:
- Сыр нужно размять в руках и оставить при комнатной температуре на 30 минут – так он будет более мягким. Затем переложить его в кондитерский мешок.
- Делаем на кончике мешка очень маленькую дырочку и фаршируем оливки. Перекладываем их сразу в чистую и сухую баночку.
- Укроп нужно мелко нарезать и добавить к оливкам. Также добавить каким-либо образом измельченный чеснок. По вкусу поперчить и натереть лимонную цедру.
- Залить маслом и перемешать. Закрыть баночку крышкой и оставить в холодильнике на несколько часов, чтобы закуска промариновалась.
Такие оливки получаются необыкновенно вкусными и аппетитными. Можно пробовать их с вином или переложить в тарелочку и поставить на праздничный стол. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную закуску из свеклы.