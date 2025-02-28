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Замість котлет приготуйте екзотичну соковиту курочку: чудовий рецепт на кожен день (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Апетитна і соковита курка Новина оновлена 28 лютого 2025, 17:52
Апетитна і соковита курка. Фото Скриншот з відео

М’ясо чудово поєднується з фруктовістю ананаса

Якщо звичайні котлети вам набридли, на поміч приходять незвичні рецепти. Ми розповідали, як приготувати апетитну запіканку. Тепер ділимось рецептом соковитої курочки з ананасом.

Це просто і дуже смачно. Ананас не лише надає страві екзотичного відтінку, а й робить її дуже соковитою. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком tsarlova_n.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 2 шт
  • спецї — до смаку
  • консервовані ананаси
  • майонез — до смаку
  • твердий сир — до смаку
  • яйця — 2 шт
  • борошно — 2-3 столові ложки

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе нарізаємо на шматочки впоперек волокон. Накриваємо їх плівкою та відбиваємо.
  2. Шматочки солимо, перчимо. Збиваємо яйця з борошном. Шматочки обвалюємо в клярі та обсмажуємо з двох сторін по 5 хвилин до золотої скоринки.
  3. Знімаємо з вогню готові відбивні та даємо їм трішки охолонути. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом.
  4. Зверху змащуємо майонезом або сметаною. Викладаємо на шматочки курки консервовані ананаси, посипаємо твердим тертим сиром і печемо 15-20 хвилин при температурі 180 градусів, до розплавлення сиру.

Це просто, смачно і дуже апетитно. Також ми розповідали, як приготувати чудові ліниві хачапурі.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Ананас