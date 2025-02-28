Замість котлет приготуйте екзотичну соковиту курочку: чудовий рецепт на кожен день (відео)
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М’ясо чудово поєднується з фруктовістю ананаса
Якщо звичайні котлети вам набридли, на поміч приходять незвичні рецепти. Ми розповідали, як приготувати апетитну запіканку. Тепер ділимось рецептом соковитої курочки з ананасом.
Це просто і дуже смачно. Ананас не лише надає страві екзотичного відтінку, а й робить її дуже соковитою. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком tsarlova_n.
Інгредієнти:
- куряче філе — 2 шт
- спецї — до смаку
- консервовані ананаси
- майонез — до смаку
- твердий сир — до смаку
- яйця — 2 шт
- борошно — 2-3 столові ложки
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізаємо на шматочки впоперек волокон. Накриваємо їх плівкою та відбиваємо.
- Шматочки солимо, перчимо. Збиваємо яйця з борошном. Шматочки обвалюємо в клярі та обсмажуємо з двох сторін по 5 хвилин до золотої скоринки.
- Знімаємо з вогню готові відбивні та даємо їм трішки охолонути. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом.
- Зверху змащуємо майонезом або сметаною. Викладаємо на шматочки курки консервовані ананаси, посипаємо твердим тертим сиром і печемо 15-20 хвилин при температурі 180 градусів, до розплавлення сиру.
Це просто, смачно і дуже апетитно. Також ми розповідали, як приготувати чудові ліниві хачапурі.