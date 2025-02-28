Вместо котлет приготовьте экзотическую сочную курочку: отличный рецепт на каждый день (видео)

Мясо отлично сочетается с фруктовостью ананаса

Если обычные котлеты вам надоели, на помощь приходят необычные рецепты. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную запеканку. Теперь делимся рецептом сочной курочки с ананасом.

Это просто и очень вкусно. Ананас не только придает блюду экзотический оттенок, но и делает его очень сочным. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником tsarlova_n.

Ингредиенты:

куриное филе — 2 шт

специи — по вкусу

консервированные ананасы

майонез — по вкусу

твердый сыр — по вкусу

яйца — 2 шт

мука — 2-3 столовые ложки

Способ приготовления:

Куриное филе нарезаем на кусочки поперек волокон. Накрываем их пленкой и отбиваем. Кусочки солим, перчим. Взбиваем яйца с мукой. Кусочки обваливаем в кляре и обжариваем с двух сторон по 5 минут до золотой корочки. Снимаем с огня готовые отбивные и даем им немного остыть. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Сверху смазываем майонезом или сметаной. Выкладываем на кусочки курицы консервированные ананасы, посыпаем твердым тертым сыром и печем 15-20 минут при температуре 180 градусов до расплавления сыра.

Это просто, вкусно и очень аппетитно. Также мы рассказывали, как приготовить отличные ленивые хачапури.