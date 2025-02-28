Вместо котлет приготовьте экзотическую сочную курочку: отличный рецепт на каждый день (видео)
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Мясо отлично сочетается с фруктовостью ананаса
Если обычные котлеты вам надоели, на помощь приходят необычные рецепты. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную запеканку. Теперь делимся рецептом сочной курочки с ананасом.
Это просто и очень вкусно. Ананас не только придает блюду экзотический оттенок, но и делает его очень сочным. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником tsarlova_n.
Ингредиенты:
- куриное филе — 2 шт
- специи — по вкусу
- консервированные ананасы
- майонез — по вкусу
- твердый сыр — по вкусу
- яйца — 2 шт
- мука — 2-3 столовые ложки
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезаем на кусочки поперек волокон. Накрываем их пленкой и отбиваем.
- Кусочки солим, перчим. Взбиваем яйца с мукой. Кусочки обваливаем в кляре и обжариваем с двух сторон по 5 минут до золотой корочки.
- Снимаем с огня готовые отбивные и даем им немного остыть. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.
- Сверху смазываем майонезом или сметаной. Выкладываем на кусочки курицы консервированные ананасы, посыпаем твердым тертым сыром и печем 15-20 минут при температуре 180 градусов до расплавления сыра.
Это просто, вкусно и очень аппетитно. Также мы рассказывали, как приготовить отличные ленивые хачапури.