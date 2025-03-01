Так млинці ви ще не готували: апетитний грибний "мішечок", максимум начинки та смаку (відео)
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Чудовий рецепт млинців з грибною начинкою
Не обов’язково на Масляну готувати лише звичайні налисники, адже їх можна готувати різноманітними оригінальними способами. Ми розповідали, як зробити дуже вишукані млинці-павутинки. Тепер ділимось рецептом незвичної закуски з грибами.
у кулінарному блозі bude_smachno_razom розповіли, як приготувати з млинців ефектні мішечки з грибною начинкою. Для цього рецепту можна використовувати різні гриби — від печериць до лісових.
Інгредієнти:
- яйця -3 шт
- молоко — 500 мл.
- цукор — 1 ст. л.
- сіль — дрібка
- борошно — 220-250 г
- вершкове масло — 30 г
- печериці — 100 г
- сіль і спеції до смаку
- крем-сир
- зелень
Спосіб приготування:
- У великій мисці (щоб було зручно працювати) потрібно збити яйця і цукор, сіль. Молоко потрібно підігріти, але не кип’ятити.
- Ретельно перемішати тепле молоко зі збитими яйцями і цукром. В отриману суміш поступово додавати просіяне борошно, постійно перемішуючи, аби уникнути грудочок. Тісто повинно бути в міру рідким. Смажимо млинці до добре розігрітій сковороді з обох боків до золотистого кольору.
- Свіжі печериці помити й нарізати пластинками. Шматочки обсмажити на сковороді на невеликій кількості олії, додати сіль до смаку.
- Далі з кожного млинця формуємо мішечок з млинця. Всередину викладаємо крем-сир, гриби і зелень.
Це не тільки смачно, а й доволі оригінально — можна навіть на святковий стіл ставити. Також ми розповідали, як на Масляну приготувати апетитні вареники з капустою.