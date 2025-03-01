Так млинці ви ще не готували: апетитний грибний "мішечок", максимум начинки та смаку (відео)

Чудовий рецепт млинців з грибною начинкою

Не обов’язково на Масляну готувати лише звичайні налисники, адже їх можна готувати різноманітними оригінальними способами. Ми розповідали, як зробити дуже вишукані млинці-павутинки. Тепер ділимось рецептом незвичної закуски з грибами.

у кулінарному блозі bude_smachno_razom розповіли, як приготувати з млинців ефектні мішечки з грибною начинкою. Для цього рецепту можна використовувати різні гриби — від печериць до лісових.

Інгредієнти:

яйця -3 шт

молоко — 500 мл.

цукор — 1 ст. л.

сіль — дрібка

борошно — 220-250 г

вершкове масло — 30 г

печериці — 100 г

сіль і спеції до смаку

крем-сир

зелень

Спосіб приготування:

У великій мисці (щоб було зручно працювати) потрібно збити яйця і цукор, сіль. Молоко потрібно підігріти, але не кип’ятити. Ретельно перемішати тепле молоко зі збитими яйцями і цукром. В отриману суміш поступово додавати просіяне борошно, постійно перемішуючи, аби уникнути грудочок. Тісто повинно бути в міру рідким. Смажимо млинці до добре розігрітій сковороді з обох боків до золотистого кольору. Свіжі печериці помити й нарізати пластинками. Шматочки обсмажити на сковороді на невеликій кількості олії, додати сіль до смаку. Далі з кожного млинця формуємо мішечок з млинця. Всередину викладаємо крем-сир, гриби і зелень.

Це не тільки смачно, а й доволі оригінально — можна навіть на святковий стіл ставити. Також ми розповідали, як на Масляну приготувати апетитні вареники з капустою.