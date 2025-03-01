Так блины вы еще не готовили: аппетитный грибной "мешочек", максимум начинки и вкуса (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Великолепный рецепт блинчиков с грибной начинкой
Не обязательно на Масленицу готовить только обычные блинчики, ведь их можно готовить разнообразными оригинальными способами. Мы рассказывали, как сделать очень изысканные блины-паутинки. Теперь делимся рецептом необычной закуски с грибами.
в кулинарном блоге bude_smachno_razom рассказали, как приготовить из блинов эффектные мешочки с грибной начинкой. Для этого рецепта можно использовать разные грибы – от шампиньонов до лесных.
Ингредиенты:
- яйца -3 шт
- молоко – 500 мл.
- сахар – 1 ст. л.
- соль — щепотка
- мука — 220-250 г
- сливочное масло — 30 г
- шампиньоны — 100 г
- соль и специи по вкусу
- крем-сыр
- зелень
Способ приготовления:
- В большой миске (чтобы удобно было работать) нужно взбить яйца и сахар, соль. Молоко нужно нагреть, но не кипятить.
- Тщательно перемешайте теплое молоко со взбитыми яйцами и сахаром. В полученную смесь постепенно добавлять просеянную муку, постоянно перемешивая, чтобы избежать комочков. Тесто должно быть в меру редким. Жарим блины к хорошо разогретой сковороде по бокам до золотистого цвета.
- Свежие шампиньоны помыть и нарезать пластинками. Кусочки обжарить на сковороде на небольшом количестве растительного масла, добавить соль по вкусу.
- Далее из каждого блина формируем мешочек из блина. Внутрь выкладываем крем-сыр, грибы и зелень.
Это не только вкусно, но довольно оригинально — можно даже на праздничный стол ставить. Также мы рассказывали, как на Масленицу приготовить аппетитные вареники с капустой.