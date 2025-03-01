Так блины вы еще не готовили: аппетитный грибной "мешочек", максимум начинки и вкуса (видео)

Великолепный рецепт блинчиков с грибной начинкой

Не обязательно на Масленицу готовить только обычные блинчики, ведь их можно готовить разнообразными оригинальными способами. Мы рассказывали, как сделать очень изысканные блины-паутинки. Теперь делимся рецептом необычной закуски с грибами.

в кулинарном блоге bude_smachno_razom рассказали, как приготовить из блинов эффектные мешочки с грибной начинкой. Для этого рецепта можно использовать разные грибы – от шампиньонов до лесных.

Ингредиенты:

яйца -3 шт

молоко – 500 мл.

сахар – 1 ст. л.

соль — щепотка

мука — 220-250 г

сливочное масло — 30 г

шампиньоны — 100 г

соль и специи по вкусу

крем-сыр

зелень

Способ приготовления:

В большой миске (чтобы удобно было работать) нужно взбить яйца и сахар, соль. Молоко нужно нагреть, но не кипятить. Тщательно перемешайте теплое молоко со взбитыми яйцами и сахаром. В полученную смесь постепенно добавлять просеянную муку, постоянно перемешивая, чтобы избежать комочков. Тесто должно быть в меру редким. Жарим блины к хорошо разогретой сковороде по бокам до золотистого цвета. Свежие шампиньоны помыть и нарезать пластинками. Кусочки обжарить на сковороде на небольшом количестве растительного масла, добавить соль по вкусу. Далее из каждого блина формируем мешочек из блина. Внутрь выкладываем крем-сыр, грибы и зелень.

Это не только вкусно, но довольно оригинально — можно даже на праздничный стол ставить. Также мы рассказывали, как на Масленицу приготовить аппетитные вареники с капустой.