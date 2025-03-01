Для цих булочок навіть яйця не потрібні: простий рецепт "з нічого" на Колодія (відео)

Апетитні та м’якенькі сирні булочки

Масляну або Колодій ще називають "сиропусним" тижнем, адже в цей час традиційно їдять багато страв з кисломолочним сиром. Ми розповідали, як приготувати смачні палюшки. Тепер ділимось рецептом апетитних булочок з сирною начинкою.

Рецепт дуже простий, а ще для нього навіть яйця не потрібні. Як приготувати такі булочки, розповіла у своєму кулінарному блозі Анастасія Жакуліна.

Інгредієнти:

Кисломолочний сир — 180 г

Цукор — 70 г

Ванільний цукор — 10 г

Дрібка солі

Борошно — 250 г

Розпушувач — 1 ч. л.

Молоко — 100 мл

Вершкове масло — 35 г

Цедра 1 апельсина

Начинка:

Кисломолочний сир — 350 г

Цукор — 3 ст. л.

Ванільний цукор — 10 г

Кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Для тіста виделкою змішайте сир, цукор та сіль. Розімніть до однорідності. Влийте в сирну масу молоко та розтоплене вершкове масло. Ще раз перемішайте. Додайте у тісто борошно, розпушувач та цедру апельсина. Замішайте тісто — спочатку лопаткою, потім руками. Замісіть та зробіть кульку. Для начинки зʼєднайте всі необхідні інгредієнти до однорідності. Тісто розкатайте в прямокутник товщиною 0,5 см. Розділіть пласт тіста на 11 рівних смужечок. Додайте начинку і сформуйте рулетики. Викладіть на деко, застелене пергаментом. Запікайте булочки при 180 градусах 25 хвилин.

Булочки можна їсти гарячими, але навіть коли охолонуть, вони залишаться апетитними. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачні вареники.