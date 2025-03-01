Для этих булочек даже яйца не нужны: простой рецепт "из ничего" на Колодия (видео)

Аппетитные и мягкие творожные булочки

Масленицу или Колодий еще называют "сыропустной" неделей, ведь в это время традиционно едят много блюд с творогом. Мы рассказывали, как приготовить вкусные палюшки. Теперь делимся рецептом аппетитных булочек с творожной начинкой.

Рецепт очень прост, а для него даже яйца не нужны. Как приготовить такие булочки, рассказала в своем кулинарном блоге Анастасия Жакулина.

Ингредиенты:

Творог — 180 г

Сахар — 70 г

Ванильный сахар — 10 г

Щепотка соли

Мука — 250 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Молоко – 100 мл

Сливочное масло — 35 г

Цедра 1 апельсина

Начинка:

Творог — 350 г

Сахар – 3 ст. л.

Ванильный сахар — 10 г

Кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Для теста вилкой смешайте творог, сахар и соль. Разомните до однородности. Влейте в творожную массу молоко и растопленное сливочное масло. Еще раз перемешайте. Добавьте в тесто муку, разрыхлитель и цедру апельсина. Замешайте тесто – сначала лопаткой, потом руками. Замесите и сделайте шарик. Для начинки подключите все необходимые ингредиенты к однородности. Тесто раскатайте в прямоугольник толщиной 0,5 см. Разделите пласт теста на 11 ровных полосочек. Добавьте начинку и сформуйте рулетики. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте булочки при 180 градусах 25 минут.

Булочки можно есть горячими, но даже когда остынут, они останутся аппетитными. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие вареники.