Розкішна закуска за 7 хвилин: ви приготуєте її, поки гості роззуваються (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт дуже смачних і красивих брускет
Коли гості на порозі — не біда. Ми розповідали, як приготувати ліниві круасани, які можна закинути в духовку за 15 хвилин до їх приходу. Тепер ділимось рецептом закуски, яку ви приготуєте, поки вони роззуваються.
У кулінарному блозі tsarlova_n розповіли, як приготувати апетитну закуску з крем-сиру, оливок та консервованого тунця. Це чудове смакове поєднання, яке завжди працює.
Інгредієнти:
- 1 банка тунця у власному соку
- 100-150 г крем-сиру
- 12 шт оливок
- сіль, перець до смаку
- багет для грінок
- зелена цибулька
Спосіб приготування:
- 3 тунця зливаємо рідину. Перекладаємо його в тарілку та розминаємо виделкою.
- Оливки дрібно кришимо ножем. Додаємо їх до риби разом із крем-сиром.
- До смаку солимо та перчимо закуску. Все ретельно перемішуємо.
- Багет нарізаємо на шматочки. Також можна їх попередньо обсмажити на сковороді або підсушити в духовці, щоб були хрусткі — за бажанням.
Можна просто подати закуску зі шматочками багета або ж намастити її на хліб одразу — це смачно, ситно і надзвичайно апетитно. Підходить як до кави, так і під келишок білого вина. Також ми розповідали, як самотужки приготувати зефір.