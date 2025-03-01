Розкішна закуска за 7 хвилин: ви приготуєте її, поки гості роззуваються (відео)

Рецепт дуже смачних і красивих брускет

Коли гості на порозі — не біда. Ми розповідали, як приготувати ліниві круасани, які можна закинути в духовку за 15 хвилин до їх приходу. Тепер ділимось рецептом закуски, яку ви приготуєте, поки вони роззуваються.

У кулінарному блозі tsarlova_n розповіли, як приготувати апетитну закуску з крем-сиру, оливок та консервованого тунця. Це чудове смакове поєднання, яке завжди працює.

Інгредієнти:

1 банка тунця у власному соку

100-150 г крем-сиру

12 шт оливок

сіль, перець до смаку

багет для грінок

зелена цибулька

Спосіб приготування:

3 тунця зливаємо рідину. Перекладаємо його в тарілку та розминаємо виделкою. Оливки дрібно кришимо ножем. Додаємо їх до риби разом із крем-сиром. До смаку солимо та перчимо закуску. Все ретельно перемішуємо. Багет нарізаємо на шматочки. Також можна їх попередньо обсмажити на сковороді або підсушити в духовці, щоб були хрусткі — за бажанням.

Можна просто подати закуску зі шматочками багета або ж намастити її на хліб одразу — це смачно, ситно і надзвичайно апетитно. Підходить як до кави, так і під келишок білого вина. Також ми розповідали, як самотужки приготувати зефір.