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Розкішна закуска за 7 хвилин: ви приготуєте її, поки гості роззуваються (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитна намазка на бутерброди
Апетитна намазка на бутерброди. Фото torchyn.ua

Рецепт дуже смачних і красивих брускет

Коли гості на порозі — не біда. Ми розповідали, як приготувати ліниві круасани, які можна закинути в духовку за 15 хвилин до їх приходу. Тепер ділимось рецептом закуски, яку ви приготуєте, поки вони роззуваються.

У кулінарному блозі tsarlova_n розповіли, як приготувати апетитну закуску з крем-сиру, оливок та консервованого тунця. Це чудове смакове поєднання, яке завжди працює.

Інгредієнти:

  • 1 банка тунця у власному соку
  • 100-150 г крем-сиру
  • 12 шт оливок
  • сіль, перець до смаку
  • багет для грінок
  • зелена цибулька

Спосіб приготування:

  1. 3 тунця зливаємо рідину. Перекладаємо його в тарілку та розминаємо виделкою.
  2. Оливки дрібно кришимо ножем. Додаємо їх до риби разом із крем-сиром.
  3. До смаку солимо та перчимо закуску. Все ретельно перемішуємо.
  4. Багет нарізаємо на шматочки. Також можна їх попередньо обсмажити на сковороді або підсушити в духовці, щоб були хрусткі — за бажанням.

Можна просто подати закуску зі шматочками багета або ж намастити її на хліб одразу — це смачно, ситно і надзвичайно апетитно. Підходить як до кави, так і під келишок білого вина. Також ми розповідали, як самотужки приготувати зефір.

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#Рецепт #Закуска #Оливки #намазка