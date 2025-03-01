Роскошная закуска за 7 минут: вы приготовите ее, пока гости разуваются (видео)

Рецепт очень вкусных и красивых брускет

Когда гости на пороге – не беда. Мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны, которые можно забросить в духовку за 15 минут до их прихода. Теперь делимся рецептом закуски, которую вы приготовите, пока они разуваются.

В кулинарном блоге tsarlova_n рассказали, как приготовить аппетитную закуску из крем-сыра, оливок и консервированного тунца. Это отличное вкусовое сочетание, которое всегда работает.

Ингредиенты:

1 банка тунца в собственном сокe

100-150 г крем-сыра

12 шт оливок

соль, перец по вкусу

багет для гренок

зеленый лучок

Способ приготовления:

3 тунца сливаем жидкость. Переводим его в тарелку и разминаем вилкой. Оливки мелко крошим ножом. Добавляем их в рыбу вместе с крем-сыром. По вкусу солим и перчим закуску. Все тщательно перемешиваем. Багет нарезаем на кусочки. Также можно их предварительно обжарить на сковороде или подсушить в духовке, чтобы были хрустящие по желанию.

Можно просто подать закуску с кусочками багета или же смазать ее на хлеб сразу — это вкусно, сытно и очень аппетитно. Подходит как кофе, так и под бокал белого вина. Также мы рассказывали, как самостоятельно приготовить зефир.