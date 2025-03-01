Роскошная закуска за 7 минут: вы приготовите ее, пока гости разуваются (видео)
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Рецепт очень вкусных и красивых брускет
Когда гости на пороге – не беда. Мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны, которые можно забросить в духовку за 15 минут до их прихода. Теперь делимся рецептом закуски, которую вы приготовите, пока они разуваются.
В кулинарном блоге tsarlova_n рассказали, как приготовить аппетитную закуску из крем-сыра, оливок и консервированного тунца. Это отличное вкусовое сочетание, которое всегда работает.
Ингредиенты:
- 1 банка тунца в собственном сокe
- 100-150 г крем-сыра
- 12 шт оливок
- соль, перец по вкусу
- багет для гренок
- зеленый лучок
Способ приготовления:
- 3 тунца сливаем жидкость. Переводим его в тарелку и разминаем вилкой.
- Оливки мелко крошим ножом. Добавляем их в рыбу вместе с крем-сыром.
- По вкусу солим и перчим закуску. Все тщательно перемешиваем.
- Багет нарезаем на кусочки. Также можно их предварительно обжарить на сковороде или подсушить в духовке, чтобы были хрустящие по желанию.
Можно просто подать закуску с кусочками багета или же смазать ее на хлеб сразу — это вкусно, сытно и очень аппетитно. Подходит как кофе, так и под бокал белого вина. Также мы рассказывали, как самостоятельно приготовить зефир.