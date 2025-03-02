Фантастичний рецепт млинців: виходять тонесенькі і мереживні (відео)

Дуже апетитні і еластичні млинці

Колодій, або, як його ще називають, Масниця — це тиждень перед Великим постом. В цей час готують страви з сиром. Приміром, ми розповідали, як приготувати апетитні палюшки. Тепер розповімо, як приготувати чудові мереживні млинці.

Вони виходять тонесенькими, з маленькими дірочками, ідеально пасують як до солоних, так і до солодких начинок. Рецептом у своєму інстаграм-блозі поділилась шеф-кухарка Валентина Кущ.

Інгредієнти:

Жирний кефір — 400 г;

Яйця — 2 шт;

Цукор — 1 ст. л.;

Сода — 1 ч. л.;

Борошно — 250 г;

Молоко — 200 г;

Олія — 50 г;

Сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

Кефір переливаємо у миску, де буде зручно замішувати тісто. До кефіру додаємо цукор, сіль та соду, все перемішуємо. Додамо яйця і борошно. Знову перемішуємо. Тонкою цівкою, поступово перемішуючи, заливаємо дуже гаряче молоко з олією. Змішуємо та відставляємо на 15 хвилин. Смажимо млинці на дуже гарячій пательні, змащеній олією. Під час смаження тісто буде "пінитись", будуть зʼявлятись пухирці. Смажимо з двох сторін.

За словами авторки відео, якщо смажити на вогні вище середнього, буде більше дірочок. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві хачапурі з сиром.