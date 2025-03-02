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Фантастичний рецепт млинців: виходять тонесенькі і мереживні (відео)

Автор
Марія Дума
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В такі млинці можна загортати будь-яку начинку
В такі млинці можна загортати будь-яку начинку. Фото Freepik

Дуже апетитні і еластичні млинці

Колодій, або, як його ще називають, Масниця — це тиждень перед Великим постом. В цей час готують страви з сиром. Приміром, ми розповідали, як приготувати апетитні палюшки. Тепер розповімо, як приготувати чудові мереживні млинці.

Вони виходять тонесенькими, з маленькими дірочками, ідеально пасують як до солоних, так і до солодких начинок. Рецептом у своєму інстаграм-блозі поділилась шеф-кухарка Валентина Кущ.

Інгредієнти:

  • Жирний кефір — 400 г;
  • Яйця — 2 шт;
  • Цукор — 1 ст. л.;
  • Сода — 1 ч. л.;
  • Борошно — 250 г;
  • Молоко — 200 г;
  • Олія — 50 г;
  • Сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

  1. Кефір переливаємо у миску, де буде зручно замішувати тісто. До кефіру додаємо цукор, сіль та соду, все перемішуємо.
  2. Додамо яйця і борошно. Знову перемішуємо. Тонкою цівкою, поступово перемішуючи, заливаємо дуже гаряче молоко з олією.
  3. Змішуємо та відставляємо на 15 хвилин. Смажимо млинці на дуже гарячій пательні, змащеній олією.
  4. Під час смаження тісто буде "пінитись", будуть зʼявлятись пухирці. Смажимо з двох сторін.

За словами авторки відео, якщо смажити на вогні вище середнього, буде більше дірочок. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві хачапурі з сиром.

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#Рецепт #Тісто #Масляна #Млинці