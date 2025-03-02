Фантастичний рецепт млинців: виходять тонесенькі і мереживні (відео)
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Дуже апетитні і еластичні млинці
Колодій, або, як його ще називають, Масниця — це тиждень перед Великим постом. В цей час готують страви з сиром. Приміром, ми розповідали, як приготувати апетитні палюшки. Тепер розповімо, як приготувати чудові мереживні млинці.
Вони виходять тонесенькими, з маленькими дірочками, ідеально пасують як до солоних, так і до солодких начинок. Рецептом у своєму інстаграм-блозі поділилась шеф-кухарка Валентина Кущ.
Інгредієнти:
- Жирний кефір — 400 г;
- Яйця — 2 шт;
- Цукор — 1 ст. л.;
- Сода — 1 ч. л.;
- Борошно — 250 г;
- Молоко — 200 г;
- Олія — 50 г;
- Сіль — дрібка.
Спосіб приготування:
- Кефір переливаємо у миску, де буде зручно замішувати тісто. До кефіру додаємо цукор, сіль та соду, все перемішуємо.
- Додамо яйця і борошно. Знову перемішуємо. Тонкою цівкою, поступово перемішуючи, заливаємо дуже гаряче молоко з олією.
- Змішуємо та відставляємо на 15 хвилин. Смажимо млинці на дуже гарячій пательні, змащеній олією.
- Під час смаження тісто буде "пінитись", будуть зʼявлятись пухирці. Смажимо з двох сторін.
За словами авторки відео, якщо смажити на вогні вище середнього, буде більше дірочок. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві хачапурі з сиром.