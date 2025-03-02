Фантастический рецепт блинов: получаются тоненькие и кружевные (видео)
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Очень аппетитные и эластичные блины
Колодий, или, как его еще называют, Масленица – это неделя перед Великим постом. В это время готовят блюда из теста и с творогом. К примеру, мы рассказывали, как приготовить аппетитные курицы. Теперь расскажем, как приготовить замечательные кружевные блины.
Они получаются тоненькими, с маленькими дырочками, идеально подходят как к соленым, так и к сладким начинкам. Рецептом в своем инстаграмм-блоге поделилась шеф-повар Валентина Кущ.
Ингредиенты:
- Жирный кефир – 400 г;
- Яйца – 2 шт;
- Сахар – 1 ст. л.;
- Сода – 1 ч. л.;
- Мука – 250 г;
- Молоко – 200 г;
- Масло — 50 г;
- Соль – щепотка.
Способ приготовления:
- Кефир переливаем в миску, где удобно будет замешивать тесто. В кефир добавляем сахар, соль и соду, все перемешиваем.
- Добавим яйца и муку. Снова перемешиваем. Тонкой струйкой, постепенно перемешивая, заливаем очень горячее молоко с маслом.
- Смешиваем и отставляем на 15 минут. Жарим блины на очень горячей сковороде, смазанном маслом.
- Во время жарки тесто будет "пениться", будут появляться пузырьки. Жарим с двух сторон.
По словам автора видео, если жарить на огне выше среднего, будет больше дырочек. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые хачапури с творогом.