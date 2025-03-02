Фантастический рецепт блинов: получаются тоненькие и кружевные (видео)

Очень аппетитные и эластичные блины

Колодий, или, как его еще называют, Масленица – это неделя перед Великим постом. В это время готовят блюда из теста и с творогом. К примеру, мы рассказывали, как приготовить аппетитные курицы. Теперь расскажем, как приготовить замечательные кружевные блины.

Они получаются тоненькими, с маленькими дырочками, идеально подходят как к соленым, так и к сладким начинкам. Рецептом в своем инстаграмм-блоге поделилась шеф-повар Валентина Кущ.

Ингредиенты:

Жирный кефир – 400 г;

Яйца – 2 шт;

Сахар – 1 ст. л.;

Сода – 1 ч. л.;

Мука – 250 г;

Молоко – 200 г;

Масло — 50 г;

Соль – щепотка.

Способ приготовления:

Кефир переливаем в миску, где удобно будет замешивать тесто. В кефир добавляем сахар, соль и соду, все перемешиваем. Добавим яйца и муку. Снова перемешиваем. Тонкой струйкой, постепенно перемешивая, заливаем очень горячее молоко с маслом. Смешиваем и отставляем на 15 минут. Жарим блины на очень горячей сковороде, смазанном маслом. Во время жарки тесто будет "пениться", будут появляться пузырьки. Жарим с двух сторон.

По словам автора видео, если жарить на огне выше среднего, будет больше дырочек. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые хачапури с творогом.