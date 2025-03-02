Беремо скумбрію і готуємо апетитну французьку закуску: краще, ніж паштет (відео)

Смачний і ситний рієт зі скумбрії

Щоб тішити себе та близьких смачненьким, не обов’язково використовувати складні та дорогі продукти. Ми розповідали, як приготувати ліниві круасани з готового тіста. Тепер ділимось рецептом класичної французької закуски — рієта.

У кулінарному блозі _tanyushina_ розповіли, як приготувати його з копченої (або ж запеченої) скумбрії. Це дуже швидка в приготуванні закуска, яка чимось нагадує паштет, однак має неоднорідну консистенцію, де трапляються шматочки. Саме тому продукти потрібно нарізати, а не перебивати блендером.

Інгредієнти:

1 скумбрія горячого копчення

1 цибуля шалот

2 солоні огірки

120 г вершків 33-35% (або вершкового сиру)

Спосіб приготування:

Скумбрію очищаємо від кісток та нутрощів. М’ясо розбираємо руками на волокна. Дуже дрібно кришимо цибулю та огірки. Якщо використовуєте сир, просто змішайте його з рибою, огірками та цибулею. Якщо вершки — збийте їх окремо, а тоді введіть у основну масу. Вершковий компонент обирайте до власного смаку. Однак з сиром консистенція буде щільнішою, а з вершками — ніжнішою.

Подавати цю закуску можна на шматочках хліба або грінках. Також ми ділились рецептом апетитної запіканки з фаршем.