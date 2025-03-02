Беремо скумбрію і готуємо апетитну французьку закуску: краще, ніж паштет (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачний і ситний рієт зі скумбрії
Щоб тішити себе та близьких смачненьким, не обов’язково використовувати складні та дорогі продукти. Ми розповідали, як приготувати ліниві круасани з готового тіста. Тепер ділимось рецептом класичної французької закуски — рієта.
У кулінарному блозі _tanyushina_ розповіли, як приготувати його з копченої (або ж запеченої) скумбрії. Це дуже швидка в приготуванні закуска, яка чимось нагадує паштет, однак має неоднорідну консистенцію, де трапляються шматочки. Саме тому продукти потрібно нарізати, а не перебивати блендером.
Інгредієнти:
- 1 скумбрія горячого копчення
- 1 цибуля шалот
- 2 солоні огірки
- 120 г вершків 33-35% (або вершкового сиру)
Спосіб приготування:
- Скумбрію очищаємо від кісток та нутрощів. М’ясо розбираємо руками на волокна.
- Дуже дрібно кришимо цибулю та огірки. Якщо використовуєте сир, просто змішайте його з рибою, огірками та цибулею. Якщо вершки — збийте їх окремо, а тоді введіть у основну масу.
- Вершковий компонент обирайте до власного смаку. Однак з сиром консистенція буде щільнішою, а з вершками — ніжнішою.
Подавати цю закуску можна на шматочках хліба або грінках. Також ми ділились рецептом апетитної запіканки з фаршем.