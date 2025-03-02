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Берем скумбрию и готовим аппетитную французскую закуску: лучше, чем паштет (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Эту намазку можно есть с гренками или просто с хлебом
Эту намазку можно есть с гренками или просто с хлебом. Фото shuba.life

Вкусный и сытный риет из скумбрии

Чтобы тешить себя и близких вкусненько, не обязательно использовать сложные и дорогие продукты. Мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны из готового теста. Теперь делимся рецептом классической французской закуски – риета.

В кулинарном блоге _tanyushina_ рассказали, как приготовить его из копченой (или запеченной) скумбрии. Это очень быстрая в приготовлении закуска, чем-то напоминающая паштет, однако имеющая неоднородную консистенцию, где встречаются кусочки. Поэтому продукты нужно нарезать, а не перебивать блендером.

Ингредиенты:

  • 1 скумбрия горячего копчения
  • 1 лук шалот
  • 2 соленых огурца
  • 120 г сливок 33-35% (или сливочного сыра)

Способ приготовления:

  1. Скумбрию очищаем от костей и внутренностей. Мясо разбираем руками на волокна.
  2. Очень мелко крошим лук и огурцы. Если вы используете сыр, просто смешайте его с рыбой, огурцами и луком. Если сливки – взбейте их отдельно, а затем введите в основную массу.
  3. Сливочный компонент выбирайте по своему вкусу. Однако с сыром консистенция будет более плотной, а со сливками более нежной.

Подавать эту закуску можно на кусочках хлеба или гренках. Также мы делились рецептом аппетитной запеканки с фаршем.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Скумбрия #намазка