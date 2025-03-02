Берем скумбрию и готовим аппетитную французскую закуску: лучше, чем паштет (видео)

Вкусный и сытный риет из скумбрии

Чтобы тешить себя и близких вкусненько, не обязательно использовать сложные и дорогие продукты. Мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны из готового теста. Теперь делимся рецептом классической французской закуски – риета.

В кулинарном блоге _tanyushina_ рассказали, как приготовить его из копченой (или запеченной) скумбрии. Это очень быстрая в приготовлении закуска, чем-то напоминающая паштет, однако имеющая неоднородную консистенцию, где встречаются кусочки. Поэтому продукты нужно нарезать, а не перебивать блендером.

Ингредиенты:

1 скумбрия горячего копчения

1 лук шалот

2 соленых огурца

120 г сливок 33-35% (или сливочного сыра)

Способ приготовления:

Скумбрию очищаем от костей и внутренностей. Мясо разбираем руками на волокна. Очень мелко крошим лук и огурцы. Если вы используете сыр, просто смешайте его с рыбой, огурцами и луком. Если сливки – взбейте их отдельно, а затем введите в основную массу. Сливочный компонент выбирайте по своему вкусу. Однако с сыром консистенция будет более плотной, а со сливками более нежной.

Подавать эту закуску можно на кусочках хлеба или гренках. Также мы делились рецептом аппетитной запеканки с фаршем.