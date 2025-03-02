Чотири основні продукти — і салат на столі: як приготувати смачну закуску з тунцем (відео)
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Він виручить вас, коли несподівано прийдуть гості та буде доречним до сімейної вечері
Тунець – це не лише смачний, але й корисний інгредієнт, який додає стравам насичений смак та багато поживних речовин. З тунцем можна приготувати безліч страв: від класичних бутербродів до пікантної пасти з тунцем і оливками, що стане чудовим вибором для швидкого обіду.
Але якщо ви шукаєте легкий і поживний салат, спробуйте поєднати тунець з кукурудзою та яйцями. Цей салат виходить яскравим, смачним і надзвичайно ситним. Він ідеально підходить як для святкового столу, так і для повсякденного меню. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "shaytan_druzhyna".
Як приготувати салат з тунцем, кукурудзою та яйцями
Інгредієнти:
- тунець у власному соку – 200 г;
- консервована кукурудза – 1 банка;
- яйця – 8 шт.;
- мариновані огірки – 6 штук (середнього розміру);
- зелена цибуля – 150-200 г;
- майонез для заправки – 3 ст. л. з гіркою;
- сіль, перець – за смаком;
Спосіб приготування:
1.Яйця відварити вкруту.
2.Огірки, яйця та цибульку подрібнити кубиком.
3.Додати кукурудзу та тунець.
4.Посолити, поперчити за смаком, заправити майонезом.
5.Все добре перемішати.