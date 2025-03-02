Чотири основні продукти — і салат на столі: як приготувати смачну закуску з тунцем (відео)

Він виручить вас, коли несподівано прийдуть гості та буде доречним до сімейної вечері

Тунець – це не лише смачний, але й корисний інгредієнт, який додає стравам насичений смак та багато поживних речовин. З тунцем можна приготувати безліч страв: від класичних бутербродів до пікантної пасти з тунцем і оливками, що стане чудовим вибором для швидкого обіду.

Але якщо ви шукаєте легкий і поживний салат, спробуйте поєднати тунець з кукурудзою та яйцями. Цей салат виходить яскравим, смачним і надзвичайно ситним. Він ідеально підходить як для святкового столу, так і для повсякденного меню. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "shaytan_druzhyna".

Як приготувати салат з тунцем, кукурудзою та яйцями

Інгредієнти:

тунець у власному соку – 200 г;

консервована кукурудза – 1 банка;

яйця – 8 шт.;

мариновані огірки – 6 штук (середнього розміру);

зелена цибуля – 150-200 г;

майонез для заправки – 3 ст. л. з гіркою;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Яйця відварити вкруту.

2.Огірки, яйця та цибульку подрібнити кубиком.

3.Додати кукурудзу та тунець.

4.Посолити, поперчити за смаком, заправити майонезом.

5.Все добре перемішати.