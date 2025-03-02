Четыре основных продукта – и салат на столе: как приготовить вкусную закуску с тунцом (видео)

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Тунец – это не только вкусный, но и полезный ингредиент, придающий блюдам насыщенный вкус и много питательных веществ. С тунцом можно приготовить множество блюд: от классических бутербродов до пикантной пасты с тунцом и оливками, что станет отличным выбором для быстрого обеда.

Но если вы ищете легкий и питательный салат, попробуйте соединить тунец с кукурузой и яйцами. Этот салат получается ярким, вкусным и очень сытным. Он идеально подходит как для праздничного стола, так и для повседневного меню. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "shaytan_druzhyna".

Как приготовить салат с тунцом, кукурузой и яйцами

Ингредиенты:

тунец в собственном соке – 200 г;

консервированная кукуруза – 1 банка;

яйца – 8 шт.;

маринованные огурцы – 6 штук (среднего размера);

зеленый лук – 150-200 г;

майонез для заправки – 3 ст. л. с горкой;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Яйца отварить вкрутую.

2.Огурцы, яйца и лучок измельчить кубиком.

3.Добавить кукурузу и тунец.

4.Посолить, поперчить по вкусу, заправить майонезом.

5.Все хорошо перемешать.