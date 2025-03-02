Четыре основных продукта – и салат на столе: как приготовить вкусную закуску с тунцом (видео)
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Он выручит вас, когда неожиданно придут гости и будет уместен к семейному ужину
Тунец – это не только вкусный, но и полезный ингредиент, придающий блюдам насыщенный вкус и много питательных веществ. С тунцом можно приготовить множество блюд: от классических бутербродов до пикантной пасты с тунцом и оливками, что станет отличным выбором для быстрого обеда.
Но если вы ищете легкий и питательный салат, попробуйте соединить тунец с кукурузой и яйцами. Этот салат получается ярким, вкусным и очень сытным. Он идеально подходит как для праздничного стола, так и для повседневного меню. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "shaytan_druzhyna".
Как приготовить салат с тунцом, кукурузой и яйцами
Ингредиенты:
- тунец в собственном соке – 200 г;
- консервированная кукуруза – 1 банка;
- яйца – 8 шт.;
- маринованные огурцы – 6 штук (среднего размера);
- зеленый лук – 150-200 г;
- майонез для заправки – 3 ст. л. с горкой;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Яйца отварить вкрутую.
2.Огурцы, яйца и лучок измельчить кубиком.
3.Добавить кукурузу и тунец.
4.Посолить, поперчить по вкусу, заправить майонезом.
5.Все хорошо перемешать.