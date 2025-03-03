Ситна страва за 20 гривень: як наїстись смачно і дешево (відео)

Всього на 20 гривень можна наїстися

Навіть не витрачаючи великої кількості грошей можна приготувати щось смачне та ситне. Ми ділились рецептом апетитного консервованого паштету. Тепер розповімо, як приготувати ситний обід або вечерю на одного всього за 20 гривень.

У кулінарному блозі bez_zaivyh_vytrat поділились рецептом ситної страви, на яку авторка відео потратила всього 20 гривень. Це відбивні з курячих сердець, а на гарнір — пшенична каша.

Інгредієнти:

100 г курячих сердець

1 яйце

70 г борошна

70 г пшеничної крупи

сіль до смаку

Спосіб приготування:

Одразу крупу промиваємо і ставимо варитись. Поки гарнір готується, займемось відбивними. Сердечка розрізаємо, зачищаємо від плівочок та жиру. Розпластуємо їх, накриваємо плівкою та відбиваємо. Підсолюємо до смаку. В одній невеликій мисочці збиваємо яйце. В другу пересипаємо борошно. Обвалюємо наші заготовки до відбивних в борошні та яйці по черзі. Одразу викладаємо наші відбивні на сковорідку з розігрітою олією. Обсмажуємо до скоринки з обох боків — смажаться вони швидко, тому відходити не варто.

Так отримуємо ситну і смачну страву всього за 20 гривень. Також ми ділились рецептом смачної української закуски з буряка — таратути.