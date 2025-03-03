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Сытное блюдо за 20 гривен: как наесться вкусно и дешево (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Экономный рецепт сытного ужина
Экономный рецепт сытного ужина. Фото Колаж Телеграфу

Всего на 20 гривен можно наесться

Даже не тратя большого количества денег можно приготовить что-нибудь вкусное и сытное. Мы делились рецептом аппетитного консервированного паштета. Теперь расскажем, как приготовить сытный обед или ужин на одного всего за 20 гривен.

В кулинарном блоге bez_zaivyh_vytrat поделились рецептом сытного блюда, на которое автор видео потратила 20 гривен. Это отбивные из куриных сердец, а на гарнир – пшеничная каша.

Ингредиенты:

  • 100 г куриных сердец
  • 1 яйцо
  • 70 г муки
  • 70 г пшеничной крупы
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сразу крупу промываем и ставим вариться. Пока гарнир готовится, займемся отбивными.
  2. Сердечки разрезаем, зачищаем от пленочек и жира. Распластываем их, накрываем пленкой и отбиваем. Подсаливаем по вкусу.
  3. В одной небольшой мисочке взбиваем яйцо. Во вторую пересыпаем муку. Обваливаем наши заготовки к отбивным в муке и яйце поочередно.
  4. Сразу выкладываем наши отбивные на сковородку с разогретым маслом. Обжариваем до корочки с обеих сторон – жарятся они быстро, поэтому отходить не стоит.

Так получаем сытное и вкусное блюдо всего за 20 гривен. Также мы делились рецептом вкусной украинской закуски из свеклы – таратуты.

Теги:
#Рецепт #Экономия #Курятина #Лайфхак #Гарнир