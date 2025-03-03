Сытное блюдо за 20 гривен: как наесться вкусно и дешево (видео)
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Всего на 20 гривен можно наесться
Даже не тратя большого количества денег можно приготовить что-нибудь вкусное и сытное. Мы делились рецептом аппетитного консервированного паштета. Теперь расскажем, как приготовить сытный обед или ужин на одного всего за 20 гривен.
В кулинарном блоге bez_zaivyh_vytrat поделились рецептом сытного блюда, на которое автор видео потратила 20 гривен. Это отбивные из куриных сердец, а на гарнир – пшеничная каша.
Ингредиенты:
- 100 г куриных сердец
- 1 яйцо
- 70 г муки
- 70 г пшеничной крупы
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Сразу крупу промываем и ставим вариться. Пока гарнир готовится, займемся отбивными.
- Сердечки разрезаем, зачищаем от пленочек и жира. Распластываем их, накрываем пленкой и отбиваем. Подсаливаем по вкусу.
- В одной небольшой мисочке взбиваем яйцо. Во вторую пересыпаем муку. Обваливаем наши заготовки к отбивным в муке и яйце поочередно.
- Сразу выкладываем наши отбивные на сковородку с разогретым маслом. Обжариваем до корочки с обеих сторон – жарятся они быстро, поэтому отходить не стоит.
Так получаем сытное и вкусное блюдо всего за 20 гривен. Также мы делились рецептом вкусной украинской закуски из свеклы – таратуты.