Суп з мисливськими ковбасками: готуємо ситний обід без зайвого клопоту

Швидко, смачно, по-домашньому

Багато хто на обід готують борщ чи суп. Є безліч різноманітних варіантів приготування цих страв. Один з них — суп з мисливськими ковбасками. Це дуже проста у приготуванні, насичена на смак та ароматна страва. Суп з мисливськими ковбасками чудово підійде як для сімейного обіду, так і для швидкої вечері після довгого дня.

Пропонуємо приготувати цю страву за рецептом від блогерки lilika_cooking.

Інгредієнти:

5-6 картоплин

300 г мисливських ковбасок

1 цибулина

мікс овочів

3 плавлені сирки

сіль, перець

зелень.

Як приготувати: