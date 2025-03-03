Суп з мисливськими ковбасками: готуємо ситний обід без зайвого клопоту
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Швидко, смачно, по-домашньому
Багато хто на обід готують борщ чи суп. Є безліч різноманітних варіантів приготування цих страв. Один з них — суп з мисливськими ковбасками. Це дуже проста у приготуванні, насичена на смак та ароматна страва. Суп з мисливськими ковбасками чудово підійде як для сімейного обіду, так і для швидкої вечері після довгого дня.
Пропонуємо приготувати цю страву за рецептом від блогерки lilika_cooking.
Інгредієнти:
- 5-6 картоплин
- 300 г мисливських ковбасок
- 1 цибулина
- мікс овочів
- 3 плавлені сирки
- сіль, перець
- зелень.
Як приготувати:
- Ставимо варити картоплю. Підсолюємо воду.
- Обсмажуємо цибулю до м'якості. Додаємо нарізані мисливські ковбаски, обсмажуємо 3 хвилини.
- До картоплі відправляємо засмажку та овочі, підсолюємо, перчимо, мішаємо і варимо ще хвилин 7.
- Додаємо натерті плавлені сирки, мішаємо до розчинення сирків, проварюємо.
- Додаємо зелень і готово.