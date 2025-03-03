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Суп з мисливськими ковбасками: готуємо ситний обід без зайвого клопоту

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ароматний суп з мисливськими ковбасками
Ароматний суп з мисливськими ковбасками. Фото Freepik/ШІ

Швидко, смачно, по-домашньому

Багато хто на обід готують борщ чи суп. Є безліч різноманітних варіантів приготування цих страв. Один з них — суп з мисливськими ковбасками. Це дуже проста у приготуванні, насичена на смак та ароматна страва. Суп з мисливськими ковбасками чудово підійде як для сімейного обіду, так і для швидкої вечері після довгого дня.

Пропонуємо приготувати цю страву за рецептом від блогерки lilika_cooking.

Інгредієнти:

  • 5-6 картоплин
  • 300 г мисливських ковбасок
  • 1 цибулина
  • мікс овочів
  • 3 плавлені сирки
  • сіль, перець
  • зелень.

Як приготувати:

  1. Ставимо варити картоплю. Підсолюємо воду.
  2. Обсмажуємо цибулю до м'якості. Додаємо нарізані мисливські ковбаски, обсмажуємо 3 хвилини.
  3. До картоплі відправляємо засмажку та овочі, підсолюємо, перчимо, мішаємо і варимо ще хвилин 7.
  4. Додаємо натерті плавлені сирки, мішаємо до розчинення сирків, проварюємо.
  5. Додаємо зелень і готово.
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#Рецепти #Суп #Перші страви