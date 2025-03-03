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Суп с охотничьими колбасками: готовим сытный обед без лишних хлопот

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Ароматный суп с охотничьими колбасками
Ароматный суп с охотничьими колбасками. Фото Freepik/ИИ

Быстро, вкусно, по-домашнему

Многие на обед готовят борщ или суп. Есть множество разнообразных вариантов приготовления этих блюд. Один из них – суп с охотничьими колбасками. Это очень простое в приготовлении, насыщенное на вкус и ароматное блюдо. Суп с охотничьими колбасками отлично подойдет как для семейного обеда, так и для сытного ужина после долгого дня.

Предлагаем приготовить это блюдо по рецепту от блогера lilika_cooking.

Ингредиенты:

  • 5-6 картофелин
  • 300 г охотничьих колбасок
  • 1 луковица
  • микс овощей
  • 3 плавленых сырка
  • соль, перец
  • зелень.

Как приготовить:

  1. Ставим варить картофель. Подсаливаем воду.
  2. Обжариваем лук до мягкости. Добавляем нарезанные охотничьи колбаски, обжариваем 3 минутки.
  3. К картофелю отправляем зажарку и овощи, подсаливаем, перчим, мешаем и варим еще 7 минут.
  4. Добавляем натертые плавленые сырки, мешаем до растворения сырков, провариваем.
  5. Добавляем зелень и готово.
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#Рецепты #Суп #Первые блюда