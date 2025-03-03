Суп с охотничьими колбасками: готовим сытный обед без лишних хлопот

Быстро, вкусно, по-домашнему

Многие на обед готовят борщ или суп. Есть множество разнообразных вариантов приготовления этих блюд. Один из них – суп с охотничьими колбасками. Это очень простое в приготовлении, насыщенное на вкус и ароматное блюдо. Суп с охотничьими колбасками отлично подойдет как для семейного обеда, так и для сытного ужина после долгого дня.

Предлагаем приготовить это блюдо по рецепту от блогера lilika_cooking.

Ингредиенты:

5-6 картофелин

300 г охотничьих колбасок

1 луковица

микс овощей

3 плавленых сырка

соль, перец

зелень.

Как приготовить: