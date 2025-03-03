Суп с охотничьими колбасками: готовим сытный обед без лишних хлопот
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Быстро, вкусно, по-домашнему
Многие на обед готовят борщ или суп. Есть множество разнообразных вариантов приготовления этих блюд. Один из них – суп с охотничьими колбасками. Это очень простое в приготовлении, насыщенное на вкус и ароматное блюдо. Суп с охотничьими колбасками отлично подойдет как для семейного обеда, так и для сытного ужина после долгого дня.
Предлагаем приготовить это блюдо по рецепту от блогера lilika_cooking.
Ингредиенты:
- 5-6 картофелин
- 300 г охотничьих колбасок
- 1 луковица
- микс овощей
- 3 плавленых сырка
- соль, перец
- зелень.
Как приготовить:
- Ставим варить картофель. Подсаливаем воду.
- Обжариваем лук до мягкости. Добавляем нарезанные охотничьи колбаски, обжариваем 3 минутки.
- К картофелю отправляем зажарку и овощи, подсаливаем, перчим, мешаем и варим еще 7 минут.
- Добавляем натертые плавленые сырки, мешаем до растворения сырков, провариваем.
- Добавляем зелень и готово.