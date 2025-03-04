Готується просто — виходить бюджетним та смачним: з цим печивом ви згадаєте дитинство (відео)

Готується дуже просто

Існує безліч варіантів смачної випічки, якою можна порадувати себе та своїх близьких, наприклад, ароматне печиво з кунжутом, що має хрустку текстуру та неповторний смак. Однак сьогодні ми хочемо повернутися до класики та запропонувати вам приготувати печиво, яке знайоме багатьом ще з дитинства — печиво "Пальчики".

Це смачне, ніжне і дуже просте в приготуванні печиво подарує вам не лише чудовий смак, але й приємні спогади про домашній затишок. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valway_ka_".

Як приготувати пісочне печиво

Інгредієнти:

яйце – 1 шт.;

цукор – 2 ст. л.;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

сметана\йогурт – 2 ст. л.;

олія – 2 ст. л.;

крохмаль кукурудзяний – 2 ст. л.;

розпушувач – 1 ч. л.;

борошно – 1 скл.;

Інгредієнти для начинки:

джем+кокосова стружка;

Спосіб приготування:

1.Яйця перетерти з цукром.

2.Додати сметану та олію. Перемішати.

3.Додати сухі інгредієнти та замісити тісто.

4.Змішати джем та кокосову стружку для начинки.

5.Тісто розкотити у тонкий шар. Викласти начинку на край тіста та загорнути у трубочку.

6.Відрізати трубочку і знову повторити попередню дію.

7.Розрізати трубочки на декілька частин та випікати при 180 градусах до золотавості.