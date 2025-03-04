Готується просто — виходить бюджетним та смачним: з цим печивом ви згадаєте дитинство (відео)
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Готується дуже просто
Існує безліч варіантів смачної випічки, якою можна порадувати себе та своїх близьких, наприклад, ароматне печиво з кунжутом, що має хрустку текстуру та неповторний смак. Однак сьогодні ми хочемо повернутися до класики та запропонувати вам приготувати печиво, яке знайоме багатьом ще з дитинства — печиво "Пальчики".
Це смачне, ніжне і дуже просте в приготуванні печиво подарує вам не лише чудовий смак, але й приємні спогади про домашній затишок. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valway_ka_".
Як приготувати пісочне печиво
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 2 ст. л.;
- ванільний цукор – 1 ч. л.;
- сметана\йогурт – 2 ст. л.;
- олія – 2 ст. л.;
- крохмаль кукурудзяний – 2 ст. л.;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- борошно – 1 скл.;
Інгредієнти для начинки:
- джем+кокосова стружка;
Спосіб приготування:
1.Яйця перетерти з цукром.
2.Додати сметану та олію. Перемішати.
3.Додати сухі інгредієнти та замісити тісто.
4.Змішати джем та кокосову стружку для начинки.
5.Тісто розкотити у тонкий шар. Викласти начинку на край тіста та загорнути у трубочку.
6.Відрізати трубочку і знову повторити попередню дію.
7.Розрізати трубочки на декілька частин та випікати при 180 градусах до золотавості.