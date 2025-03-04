Готовится просто – получается бюджетным и вкусным: с этим печеньем вы вспомните детство (видео)
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Готовится очень просто
Существует множество вариантов вкусной выпечки, которой можно порадовать себя и своих близких, например ароматное печенье с кунжутом, имеющее хрустящую текстуру и неповторимый вкус. Однако сегодня мы хотим вернуться к классике и предложить вам приготовить печенье, знакомое многим еще с детства — печенье "Пальчики".
Это вкусное, нежное и очень простое в приготовлении печенье подарит вам не только отличный вкус, но и приятные воспоминания о домашнем уюте. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valway_ka_".
Как приготовить песочное печенье
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 2 ст. л.;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- сметана\йогурт – 2 ст. л.;
- масло – 2 ст. л.;
- крахмал кукурузный – 2 ст. л.;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- мука – 1 ст.;
Ингредиенты для начинки:
- джем+кокосовая стружка;
Способ приготовления:
1.Яйца перетереть с сахаром.
2.Добавить сметану и масло. Перемешать.
3.Добавить сухие ингредиенты и замесить тесто.
4.Смешать джем и кокосовую стружку для начинки.
5.Тесто раскатать в тонкий слой. Выложить начинку на край теста и завернуть в трубочку.
6.Отрезать трубочку и снова повторить предварительное действие.
7. Разрезать трубочки на несколько частей и выпекать при 180 градусах до золотистости.