Готовится просто – получается бюджетным и вкусным: с этим печеньем вы вспомните детство (видео)

Готовится очень просто

Существует множество вариантов вкусной выпечки, которой можно порадовать себя и своих близких, например ароматное печенье с кунжутом, имеющее хрустящую текстуру и неповторимый вкус. Однако сегодня мы хотим вернуться к классике и предложить вам приготовить печенье, знакомое многим еще с детства — печенье "Пальчики".

Это вкусное, нежное и очень простое в приготовлении печенье подарит вам не только отличный вкус, но и приятные воспоминания о домашнем уюте. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valway_ka_".

Как приготовить песочное печенье

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

сметана\йогурт – 2 ст. л.;

масло – 2 ст. л.;

крахмал кукурузный – 2 ст. л.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

мука – 1 ст.;

Ингредиенты для начинки:

джем+кокосовая стружка;

Способ приготовления:

1.Яйца перетереть с сахаром.

2.Добавить сметану и масло. Перемешать.

3.Добавить сухие ингредиенты и замесить тесто.

4.Смешать джем и кокосовую стружку для начинки.

5.Тесто раскатать в тонкий слой. Выложить начинку на край теста и завернуть в трубочку.

6.Отрезать трубочку и снова повторить предварительное действие.

7. Разрезать трубочки на несколько частей и выпекать при 180 градусах до золотистости.