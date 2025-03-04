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Готовится просто – получается бюджетным и вкусным: с этим печеньем вы вспомните детство (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Оригинальные, вкусные, просто тают во рту
Оригинальные, вкусные, просто тают во рту. Фото instagram.com

Готовится очень просто

Существует множество вариантов вкусной выпечки, которой можно порадовать себя и своих близких, например ароматное печенье с кунжутом, имеющее хрустящую текстуру и неповторимый вкус. Однако сегодня мы хотим вернуться к классике и предложить вам приготовить печенье, знакомое многим еще с детства — печенье "Пальчики".

Это вкусное, нежное и очень простое в приготовлении печенье подарит вам не только отличный вкус, но и приятные воспоминания о домашнем уюте. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valway_ka_".

Как приготовить песочное печенье

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • ванильный сахар – 1 ч. л.;
  • сметана\йогурт – 2 ст. л.;
  • масло – 2 ст. л.;
  • крахмал кукурузный – 2 ст. л.;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • мука – 1 ст.;

Ингредиенты для начинки:

  • джем+кокосовая стружка;

Способ приготовления:

1.Яйца перетереть с сахаром.

2.Добавить сметану и масло. Перемешать.

3.Добавить сухие ингредиенты и замесить тесто.

4.Смешать джем и кокосовую стружку для начинки.

5.Тесто раскатать в тонкий слой. Выложить начинку на край теста и завернуть в трубочку.

6.Отрезать трубочку и снова повторить предварительное действие.

7. Разрезать трубочки на несколько частей и выпекать при 180 градусах до золотистости.

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#Печенье #Выпечка #Готовим дома