Не варіть сосиски: краще приготуйте з них міні-доги в кексах (відео)
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Чудовий варіант швидкого перекусу
Коли хочеться смачно перекусити, на поміч приходять прості рецепти. Ми розповідали, як приготувати соковиті ліниві чебуреки. Тепер ділимось рецептом апетитних міні-догів в кексах.
Це солоні кексики з сосисками всередині. Спробуйте — і ви перестанете просто варити сосиски. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком _tanyushina_.
Інгредієнти:
- 6-12 сосисок
- 2 яйця
- 1 склянка кефіру (250 г)
- 100 г рослинної олії
- дрібка солі
- дрібка цукру
- 0,5 ч. л. сушеного розмарину або орегано
- 2 ч. л. розпушувача
- 260 г борошна
- Спосіб приготування:⠀
- Перш за все, потрібно в одній мисці змішати рослинну олію, яйця та кефір. Тоді додати сіль, цукор та спеції і перемішати вінчиком.
- Борошно та розпушувач змішати окремо. Тоді почати вмішувати борошно у рідку масу. Все ретельно перемішати.
- Кожну сосиску, залежно від їх довжини, розрізаємо на 2-3 частини. Форми для кексів на 2/3 наповнюємо тістом, у центр вставляємо сосиску або дві.
- Випікаємо кексики за 180°С. Час приготування становить 25-30 хвилин — до рум’яного кольору.
Це чудовий варіант для пікніка, його дуже зручно брати з собою на перекус, в дорогу або школу. Також ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики.