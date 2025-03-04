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Не варіть сосиски: краще приготуйте з них міні-доги в кексах (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Смачні кексики з сосисками
Смачні кексики з сосисками. Фото Скриншот з відео

Чудовий варіант швидкого перекусу

Коли хочеться смачно перекусити, на поміч приходять прості рецепти. Ми розповідали, як приготувати соковиті ліниві чебуреки. Тепер ділимось рецептом апетитних міні-догів в кексах.

Це солоні кексики з сосисками всередині. Спробуйте — і ви перестанете просто варити сосиски. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком _tanyushina_.

Інгредієнти:

  • 6-12 сосисок
  • 2 яйця
  • 1 склянка кефіру (250 г)
  • 100 г рослинної олії
  • дрібка солі
  • дрібка цукру
  • 0,5 ч. л. сушеного розмарину або орегано
  • 2 ч. л. розпушувача
  • 260 г борошна
  1. Спосіб приготування:⠀
  2. Перш за все, потрібно в одній мисці змішати рослинну олію, яйця та кефір. Тоді додати сіль, цукор та спеції і перемішати вінчиком.
  3. Борошно та розпушувач змішати окремо. Тоді почати вмішувати борошно у рідку масу. Все ретельно перемішати.
  4. Кожну сосиску, залежно від їх довжини, розрізаємо на 2-3 частини. Форми для кексів на 2/3 наповнюємо тістом, у центр вставляємо сосиску або дві.
  5. Випікаємо кексики за 180°С. Час приготування становить 25-30 хвилин — до рум’яного кольору.

Це чудовий варіант для пікніка, його дуже зручно брати з собою на перекус, в дорогу або школу. Також ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики.

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#Рецепт #Сосиски #Перекус #Кекси