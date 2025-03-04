Не варіть сосиски: краще приготуйте з них міні-доги в кексах (відео)

Чудовий варіант швидкого перекусу

Коли хочеться смачно перекусити, на поміч приходять прості рецепти. Ми розповідали, як приготувати соковиті ліниві чебуреки. Тепер ділимось рецептом апетитних міні-догів в кексах.

Це солоні кексики з сосисками всередині. Спробуйте — і ви перестанете просто варити сосиски. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком _tanyushina_.

Інгредієнти:

6-12 сосисок

2 яйця

1 склянка кефіру (250 г)

100 г рослинної олії

дрібка солі

дрібка цукру

0,5 ч. л. сушеного розмарину або орегано

2 ч. л. розпушувача

260 г борошна

Спосіб приготування:⠀ Перш за все, потрібно в одній мисці змішати рослинну олію, яйця та кефір. Тоді додати сіль, цукор та спеції і перемішати вінчиком. Борошно та розпушувач змішати окремо. Тоді почати вмішувати борошно у рідку масу. Все ретельно перемішати. Кожну сосиску, залежно від їх довжини, розрізаємо на 2-3 частини. Форми для кексів на 2/3 наповнюємо тістом, у центр вставляємо сосиску або дві. Випікаємо кексики за 180°С. Час приготування становить 25-30 хвилин — до рум’яного кольору.

Це чудовий варіант для пікніка, його дуже зручно брати з собою на перекус, в дорогу або школу. Також ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики.