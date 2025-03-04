Не варите сосиски: лучше приготовьте из них мини-доги в кексах (видео)
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Прекрасный вариант быстрого перекуса
Когда хочется вкусно перекусить, на помощь приходят простые рецепты. Мы рассказывали, как приготовить сочные ленивые чебуреки. Теперь делимся рецептом аппетитных мини-догов в кексах.
Это соленые кексики с сосисками внутри. Попробуйте – и вы перестанете просто варить сосиски. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником _tanyushina_.
Ингредиенты:
- 6-12 сосисок
- 2 яйца
- 1 стакан кефира (250 г)
- 100 г растительного масла
- щепотка соли
- щепотка сахара
- 0,5 ч. л. сушеного розмарина или орегано
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 260 г муки
- Способ приготовления:⠀
- Прежде всего нужно в одной миске смешать растительное масло, яйца и кефир. Затем добавить соль, сахар и специи и перемешать венчиком.
- Муку и разрыхлитель смешать отдельно. Тогда начать вмешивать муку в жидкую массу. Все тщательно перемешать.
- Каждую сосиску в зависимости от их длины разрезаем на 2-3 части. Формы для кексов на 2/3 наполняем тестом, в центр вставляем сосиску или две.
- Выпекаем кексики при 180°С. Время приготовления составляет 25-30 минут – до румяного цвета.
Это отличный вариант для пикника, его очень удобно брать с собой на перекус, в дорогу или школу. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные творожные пончики.