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Не варите сосиски: лучше приготовьте из них мини-доги в кексах (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Вкусные кексики с сосисками
Вкусные кексики с сосисками. Фото Скриншот из видео

Прекрасный вариант быстрого перекуса

Когда хочется вкусно перекусить, на помощь приходят простые рецепты. Мы рассказывали, как приготовить сочные ленивые чебуреки. Теперь делимся рецептом аппетитных мини-догов в кексах.

Это соленые кексики с сосисками внутри. Попробуйте – и вы перестанете просто варить сосиски. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником _tanyushina_.

Ингредиенты:

  • 6-12 сосисок
  • 2 яйца
  • 1 стакан кефира (250 г)
  • 100 г растительного масла
  • щепотка соли
  • щепотка сахара
  • 0,5 ч. л. сушеного розмарина или орегано
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 260 г муки
  1. Способ приготовления:⠀
  2. Прежде всего нужно в одной миске смешать растительное масло, яйца и кефир. Затем добавить соль, сахар и специи и перемешать венчиком.
  3. Муку и разрыхлитель смешать отдельно. Тогда начать вмешивать муку в жидкую массу. Все тщательно перемешать.
  4. Каждую сосиску в зависимости от их длины разрезаем на 2-3 части. Формы для кексов на 2/3 наполняем тестом, в центр вставляем сосиску или две.
  5. Выпекаем кексики при 180°С. Время приготовления составляет 25-30 минут – до румяного цвета.

Это отличный вариант для пикника, его очень удобно брать с собой на перекус, в дорогу или школу. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные творожные пончики.

Теги:
#Рецепт #Сосиски #Перекус #Кексы