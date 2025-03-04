Не варите сосиски: лучше приготовьте из них мини-доги в кексах (видео)

Прекрасный вариант быстрого перекуса

Когда хочется вкусно перекусить, на помощь приходят простые рецепты. Мы рассказывали, как приготовить сочные ленивые чебуреки. Теперь делимся рецептом аппетитных мини-догов в кексах.

Это соленые кексики с сосисками внутри. Попробуйте – и вы перестанете просто варить сосиски. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником _tanyushina_.

Ингредиенты:

6-12 сосисок

2 яйца

1 стакан кефира (250 г)

100 г растительного масла

щепотка соли

щепотка сахара

0,5 ч. л. сушеного розмарина или орегано

2 ч. л. разрыхлителя

260 г муки

Способ приготовления:⠀ Прежде всего нужно в одной миске смешать растительное масло, яйца и кефир. Затем добавить соль, сахар и специи и перемешать венчиком. Муку и разрыхлитель смешать отдельно. Тогда начать вмешивать муку в жидкую массу. Все тщательно перемешать. Каждую сосиску в зависимости от их длины разрезаем на 2-3 части. Формы для кексов на 2/3 наполняем тестом, в центр вставляем сосиску или две. Выпекаем кексики при 180°С. Время приготовления составляет 25-30 минут – до румяного цвета.

Это отличный вариант для пикника, его очень удобно брать с собой на перекус, в дорогу или школу. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные творожные пончики.