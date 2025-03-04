Ситна вечеря за 30 хвилин: приготуйте, якщо скучили за шашликом (відео)

Чудовий рецепт на кожен день

Плануючи сімейне меню щодня, дуже легко втомитися від котлет. Ми розповідали, як приготувати апетитні гречаники. Якщо ж ви скучили за шашликом, точно варто звернути увагу на наступний рецепт.

Кулінарна блогерка і шеф-кухарка Валентина Кущ поділилась рецептом соковитого курячого шашлику в духовці. Таке м’ясо можна приготувати не лише просто, а й швидко — на все про все у вас піде всього 30 хвилин.

Інгредієнти:

Філе стегна — 0,5 кг;

Часник сухий — 1 ч.л;

Суха цибуля — 1 ч.л;

Паприка — до смаку;

Сіль, перець;

Олія.

Для соусу:

Майонез — 1 ст.л;

Соус солодкий чилі — 1 ст. л.;

Соєвий соус — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Одразу вмикаємо духовку — нехай розігрівається. Куряче стегно без шкіри і кістки нарізаємо на крупні кубики. Додаємо спеції, олію. Все ретельно перемішуємо, щоб шматочки рівномірно покрились приправами. Шпажки для цього рецепту потрібно підготувати завчасно — замочити у воді на пів години. Нанизуємо на них м’ясо і викладаємо на форму для випічки. Ставимо форму у духовку, що вже розігрілась до 190-200 градусів. Час приготування становить приблизно 20-25 хвилин, якщо ви нарізали на більші кубики, то більше. Для соусу змішуємо майонез, солодкий чилі та соєвий соус. Змащуємо шашлички соусом — і все готово.

Рецепт дуже простий. До такої курочки будь-який гарнір чи закуска — приміром, ми ділились рецептом апетитної таратути.