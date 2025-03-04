Ситна вечеря за 30 хвилин: приготуйте, якщо скучили за шашликом (відео)
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Чудовий рецепт на кожен день
Плануючи сімейне меню щодня, дуже легко втомитися від котлет. Ми розповідали, як приготувати апетитні гречаники. Якщо ж ви скучили за шашликом, точно варто звернути увагу на наступний рецепт.
Кулінарна блогерка і шеф-кухарка Валентина Кущ поділилась рецептом соковитого курячого шашлику в духовці. Таке м’ясо можна приготувати не лише просто, а й швидко — на все про все у вас піде всього 30 хвилин.
Інгредієнти:
- Філе стегна — 0,5 кг;
- Часник сухий — 1 ч.л;
- Суха цибуля — 1 ч.л;
- Паприка — до смаку;
- Сіль, перець;
- Олія.
Для соусу:
- Майонез — 1 ст.л;
- Соус солодкий чилі — 1 ст. л.;
- Соєвий соус — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Одразу вмикаємо духовку — нехай розігрівається. Куряче стегно без шкіри і кістки нарізаємо на крупні кубики.
- Додаємо спеції, олію. Все ретельно перемішуємо, щоб шматочки рівномірно покрились приправами.
- Шпажки для цього рецепту потрібно підготувати завчасно — замочити у воді на пів години. Нанизуємо на них м’ясо і викладаємо на форму для випічки.
- Ставимо форму у духовку, що вже розігрілась до 190-200 градусів. Час приготування становить приблизно 20-25 хвилин, якщо ви нарізали на більші кубики, то більше.
- Для соусу змішуємо майонез, солодкий чилі та соєвий соус. Змащуємо шашлички соусом — і все готово.
Рецепт дуже простий. До такої курочки будь-який гарнір чи закуска — приміром, ми ділились рецептом апетитної таратути.