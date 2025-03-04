Сытный ужин за 30 минут: приготовьте, если соскучились по шашлыку (видео)

Прекрасный рецепт на каждый день

Планируя семейное меню каждый день, очень легко устать от котлет. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные гречаники. Если же вы соскучились по шашлыку, точно стоит обратить внимание на следующий рецепт.

Кулинарная блоггерша и шеф-поварешка Валентина Кущ поделилась рецептом сочного куриного шашлыка в духовке. Такое мясо можно приготовить не только просто, но и быстро – на все про все у вас уйдет всего 30 минут.

Ингредиенты:

Филе бедра – 0,5 кг;

Чеснок сухой – 1 ч.л;

Сухой лук – 1 ч.л;

Паприка – по вкусу;

соль, перец;

Масло.

Для соуса:

Майонез – 1 ст.л;

Соус сладкий чили – 1 ст. л.;

Соевый соус – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сразу включаем духовку – пусть разогревается. Куриное бедро без кожи и кости нарезаем на крупные кубики. Добавляем специи, растительное масло. Все тщательно перемешиваем, чтобы кусочки постепенно покрылись приправами. Шпажки для этого рецепта нужно подготовить раньше времени – замочить в воде на пол часа. Нанизываем на них мясо и выкладываем на форму для выпечки. Ставим форму в духовку, уже разогревшуюся до 190-200 градусов. Время приготовления составляет примерно 20-25 минут, если вы нарезаете на большие кубики, то больше. Для соуса смешиваем майонез, сладкий чили и соевый соус. Смазываем шашлычки соусом – и все готово.

Рецепт очень прост. К такой курочке любой гарнир или закуска, например, мы делились рецептом аппетитной таратуты.