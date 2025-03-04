Аппетитный салат: рецепт хрустящей маринованной закуски (видео)
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Как приготовить аппетитный салат
Наступает весенний сезон, когда хочется свеженького, но листьев еще нет вкуса. Поэтому все еще следует использовать "зимние" овощи. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную закуску – татарату. Теперь делимся рецептом вкусного маринованного салата из пекинской капусты.
Как ее приготовить, рассказала кулинарная блоггерша под ником valeria_pytel_. Мариноваться ему нужно всего несколько часов, а выходит пряная, вкусная капусточка.
Ингредиенты:
- Капуста — 1 кг
- Перец — 1 шт
- Зеленый лук – пучок
- Соль – 1,5 ст. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Уксус – 1,5 ст. л.
- Черный молотый перец – 0,5 ч. л.
- Красный молотый перец – 1 ч. л.
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Масло — 25 мл
Способ приготовления:
- Капусту разбираем и тщательно промываем. Просушиваем бумажными салфетками.
- Режем капусту на большие кусочки. Также нарезаем перец и лук, все совмещаем и перемешиваем.
- Добавляем в смесь овощей растительное масло, уксус, специи, соль, сахар и соевый соус. Перемешиваем и слегка прижимаем, ставим некий вес, например банку с водой.
- Накрываем и ставим в холодильник. Пробовать можно уже через 4-5 часов.
Салатик получается хрустящий, немного пряный и кисленький. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые чебуреки.