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Аппетитный салат: рецепт хрустящей маринованной закуски (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Великолепный сезонный салатик Новость обновлена 04 марта 2025, 15:20
Великолепный сезонный салатик. Фото shuba.life

Как приготовить аппетитный салат

Наступает весенний сезон, когда хочется свеженького, но листьев еще нет вкуса. Поэтому все еще следует использовать "зимние" овощи. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную закуску – татарату. Теперь делимся рецептом вкусного маринованного салата из пекинской капусты.

Как ее приготовить, рассказала кулинарная блоггерша под ником valeria_pytel_. Мариноваться ему нужно всего несколько часов, а выходит пряная, вкусная капусточка.

Ингредиенты:

  • Капуста — 1 кг
  • Перец — 1 шт
  • Зеленый лук – пучок
  • Соль – 1,5 ст. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Уксус – 1,5 ст. л.
  • Черный молотый перец – 0,5 ч. л.
  • Красный молотый перец – 1 ч. л.
  • Соевый соус – 1 ст. л.
  • Масло — 25 мл

Способ приготовления:

  1. Капусту разбираем и тщательно промываем. Просушиваем бумажными салфетками.
  2. Режем капусту на большие кусочки. Также нарезаем перец и лук, все совмещаем и перемешиваем.
  3. Добавляем в смесь овощей растительное масло, уксус, специи, соль, сахар и соевый соус. Перемешиваем и слегка прижимаем, ставим некий вес, например банку с водой.
  4. Накрываем и ставим в холодильник. Пробовать можно уже через 4-5 часов.

Салатик получается хрустящий, немного пряный и кисленький. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые чебуреки.

Теги:
#Рецепт #Салат #Капуста #Закуска