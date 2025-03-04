В піст беремо капустину і годуємо всю сім’ю: економний рецепт смачної страви (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Апетитні золотисті котлетки з капусти
Почався Великий піст, а це означає, що віряни коригують своє звичне меню за вимогами посту. Ми розповідали, як приготувати апетитне печиво без масла. Тепер розповімо, як приготувати котлети без м’яса.
На ютуб-каналі "Кулінарні рецепти від Надії" поділились рецептом котлет з капусти та картоплі. Вони справді готуються без м'яса і яєць, але виходять неймовірно смачними та ситними.
Інгредієнти:
- Капуста – 700 г
- Цибуля – 2 шт
- Морква – 1 шт
- Манна крупа – 3-4 ст. л.
- Картопля – 2 шт
- Сіль, перець – до смаку
- Сушений часник – 1 ч. л.
- Прованські трави – 0.5 ч. л.
- Мускатний горіх – 1/4 ч. л.
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- Нашаткуйте капусту за допомогою овочерізки або ножа. Перекладіть капусту в каструлю, залийте водою, посоліть та доведіть до кипіння.
- Зменште вогонь і варіть капусту до м'якості протягом 10-15 хвилин. Злийте воду з капусти через сито і дайте їй охолонути.
- Дрібно наріжте цибулю та натріть моркву на середній тертці. Обсмажте їх на олії до золотистого кольору, тоді додайте сіль, перець, сушений часник, прованські трави та мускатний горіх.
- Перемішайте та зніміть з вогню, перекладіть в миску. Додайте капусту та натерту картоплю.
- Після цього додайте манку та ретельно перемішайте. Залишіть на 15-20 хвилин, щоб манна крупа набухла. Після цього сформуйте котлети, змочуючи руки у воді.
- Розігрійте олію на сковороді. Викладіть котлети на сковороду та обсмажте з обох боків до золотистого кольору, тоді ще на кілька хвилин накрийте кришкою.
Такі котлети можна готувати як гарячими, так і холодними. Також ми ділились рецептом смачної закуски з буряка — таратути.