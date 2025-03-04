В піст беремо капустину і годуємо всю сім’ю: економний рецепт смачної страви (відео)

Апетитні золотисті котлетки з капусти

Почався Великий піст, а це означає, що віряни коригують своє звичне меню за вимогами посту. Ми розповідали, як приготувати апетитне печиво без масла. Тепер розповімо, як приготувати котлети без м’яса.

На ютуб-каналі "Кулінарні рецепти від Надії" поділились рецептом котлет з капусти та картоплі. Вони справді готуються без м'яса і яєць, але виходять неймовірно смачними та ситними.

Інгредієнти:

Капуста – 700 г

Цибуля – 2 шт

Морква – 1 шт

Манна крупа – 3-4 ст. л.

Картопля – 2 шт

Сіль, перець – до смаку

Сушений часник – 1 ч. л.

Прованські трави – 0.5 ч. л.

Мускатний горіх – 1/4 ч. л.

Олія для смаження

Спосіб приготування:

Нашаткуйте капусту за допомогою овочерізки або ножа. Перекладіть капусту в каструлю, залийте водою, посоліть та доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть капусту до м'якості протягом 10-15 хвилин. Злийте воду з капусти через сито і дайте їй охолонути. Дрібно наріжте цибулю та натріть моркву на середній тертці. Обсмажте їх на олії до золотистого кольору, тоді додайте сіль, перець, сушений часник, прованські трави та мускатний горіх. Перемішайте та зніміть з вогню, перекладіть в миску. Додайте капусту та натерту картоплю. Після цього додайте манку та ретельно перемішайте. Залишіть на 15-20 хвилин, щоб манна крупа набухла. Після цього сформуйте котлети, змочуючи руки у воді. Розігрійте олію на сковороді. Викладіть котлети на сковороду та обсмажте з обох боків до золотистого кольору, тоді ще на кілька хвилин накрийте кришкою.

Такі котлети можна готувати як гарячими, так і холодними. Також ми ділились рецептом смачної закуски з буряка — таратути.