В пост берем капусту и кормим всю семью: экономный рецепт вкусного блюда (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Аппетитные золотистые котлетки из капусты
Начался Великий пост, а это значит, что верующие корректируют свое обычное меню по требованиям поста. Мы рассказывали, как приготовить аппетитное печенье без сливочного масла. Теперь расскажем, как приготовить котлеты без мяса.
На ютуб-канале "Кулинарные рецепты от Надежды" поделились рецептом котлет из капусты и картофеля. Они действительно готовятся без мяса и яиц, но получаются невероятно вкусными и сытными.
Ингредиенты:
- Капуста – 700 г
- Лук – 2 шт
- Морковь – 1 шт
- Манная крупа – 3-4 ст. л.
- Картофель – 2 шт
- Соль, перец – по вкусу
- Сушеный чеснок – 1 ч. л.
- Прованские травы – 0.5 ч. л.
- Мускатный орех – 1/4 ч. л.
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Нашинкуйте капусту с помощью овощерезки или ножа. Переложите капусту в кастрюлю, залейте водой, посолите и доведите до кипения.
- Убавьте огонь и варите капусту до мягкости в течение 10-15 минут. Слейте воду из капусты через сито и дайте ей остыть.
- Мелко нарежьте лук и натрите морковь на средней терке. Обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета, затем добавьте соль, перец, сушеный чеснок, прованские травы и мускатный орех.
- Перемешайте и снимите с огня, переведите в миску. Добавьте капусту и натертый картофель.
- Затем добавьте манку и тщательно перемешайте. Оставьте на 15-20 минут, чтобы манная крупа набухла. После этого сформуйте котлеты, смачивая руки в воде.
- Разогрейте растительное масло на сковороде. Выложите котлеты на сковороду и обжарьте по бокам до золотистого цвета, тогда еще на несколько минут накройте крышкой.
Такие котлеты можно готовить как горячими, так и прохладными. Также мы делились рецептом вкусной закуски из свеклы – таратуты.