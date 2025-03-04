В пост берем капусту и кормим всю семью: экономный рецепт вкусного блюда (видео)

Аппетитные золотистые котлетки из капусты

Начался Великий пост, а это значит, что верующие корректируют свое обычное меню по требованиям поста. Мы рассказывали, как приготовить аппетитное печенье без сливочного масла. Теперь расскажем, как приготовить котлеты без мяса.

На ютуб-канале "Кулинарные рецепты от Надежды" поделились рецептом котлет из капусты и картофеля. Они действительно готовятся без мяса и яиц, но получаются невероятно вкусными и сытными.

Ингредиенты:

Капуста – 700 г

Лук – 2 шт

Морковь – 1 шт

Манная крупа – 3-4 ст. л.

Картофель – 2 шт

Соль, перец – по вкусу

Сушеный чеснок – 1 ч. л.

Прованские травы – 0.5 ч. л.

Мускатный орех – 1/4 ч. л.

Масло для жарки

Способ приготовления:

Нашинкуйте капусту с помощью овощерезки или ножа. Переложите капусту в кастрюлю, залейте водой, посолите и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите капусту до мягкости в течение 10-15 минут. Слейте воду из капусты через сито и дайте ей остыть. Мелко нарежьте лук и натрите морковь на средней терке. Обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета, затем добавьте соль, перец, сушеный чеснок, прованские травы и мускатный орех. Перемешайте и снимите с огня, переведите в миску. Добавьте капусту и натертый картофель. Затем добавьте манку и тщательно перемешайте. Оставьте на 15-20 минут, чтобы манная крупа набухла. После этого сформуйте котлеты, смачивая руки в воде. Разогрейте растительное масло на сковороде. Выложите котлеты на сковороду и обжарьте по бокам до золотистого цвета, тогда еще на несколько минут накройте крышкой.

Такие котлеты можно готовить как горячими, так и прохладными. Также мы делились рецептом вкусной закуски из свеклы – таратуты.