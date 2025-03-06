Ситний суп всього із трьох основних інгредієнтів: як його приготувати (відео)

Вам потрібна цибуля, капуста, квасоля і кілька спецій

Навіть у піст хочеться їсти ситно та смачно. Ми розповідали, як приготувати апетитну закуску з буряка. Тепер ділимось рецептом смачного супу, для якого потрібно взяти всього три інгредієнти та кілька спецій.

Ця страва готується з квасолі та квашеної капусти, а насиченості смаку додає цибулева засмажка. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Мирослава Пекарук.

Інгредієнти:

Сушена квасоля — 300 г

Квашена капуста — 500 г

Чебрець — 1 гілочка

Інгредієнти для засмажки:

Цибуля — 1 шт

Паприка — 1 ч. л.

Сіль

Спосіб приготування:

Перед тим, як готувати суп, квасолю замочуємо у холодній воді на ніч. Мінімальний час замочування — 3-4 години. Коли приступаємо до варіння супу, зливаємо воду, у якій квасоля замочувалася. Заливаємо її чистою холодною водою та відварюємо у підсоленій воді з додаванням чебрецю. Готуємо 2-2,5 години. Коли квасоля звариться, додаємо до супу квашену капусту (кількість залежить від того, як сильно вам подобається її смак. Все перемішуємо. Поки суп доварюється, готуємо засмажку. На сковороді обсмажуємо нарізану дрібним кубиком цибулю та приправляємо її паприкою Готову засмажку додаємо в суп. Все перемішуємо, куштуємо на сіль. Нехай повариться ще кілька хвилин — і готово.

Попри те, що від замочування квасолі і до готового супу пройде чимало часу, ваша безпосередня увага та робота потрібна лише на 10-15 останніх хвилин. Також ми розповідали, як приготувати апетитні гречаники.