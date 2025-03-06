Ситний суп всього із трьох основних інгредієнтів: як його приготувати (відео)
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Вам потрібна цибуля, капуста, квасоля і кілька спецій
Навіть у піст хочеться їсти ситно та смачно. Ми розповідали, як приготувати апетитну закуску з буряка. Тепер ділимось рецептом смачного супу, для якого потрібно взяти всього три інгредієнти та кілька спецій.
Ця страва готується з квасолі та квашеної капусти, а насиченості смаку додає цибулева засмажка. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Мирослава Пекарук.
Інгредієнти:
- Сушена квасоля — 300 г
- Квашена капуста — 500 г
- Чебрець — 1 гілочка
Інгредієнти для засмажки:
- Цибуля — 1 шт
- Паприка — 1 ч. л.
- Сіль
Спосіб приготування:
- Перед тим, як готувати суп, квасолю замочуємо у холодній воді на ніч. Мінімальний час замочування — 3-4 години.
- Коли приступаємо до варіння супу, зливаємо воду, у якій квасоля замочувалася. Заливаємо її чистою холодною водою та відварюємо у підсоленій воді з додаванням чебрецю. Готуємо 2-2,5 години.
- Коли квасоля звариться, додаємо до супу квашену капусту (кількість залежить від того, як сильно вам подобається її смак. Все перемішуємо.
- Поки суп доварюється, готуємо засмажку. На сковороді обсмажуємо нарізану дрібним кубиком цибулю та приправляємо її паприкою
- Готову засмажку додаємо в суп. Все перемішуємо, куштуємо на сіль. Нехай повариться ще кілька хвилин — і готово.
Попри те, що від замочування квасолі і до готового супу пройде чимало часу, ваша безпосередня увага та робота потрібна лише на 10-15 останніх хвилин. Також ми розповідали, як приготувати апетитні гречаники.