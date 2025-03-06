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Сытный суп всего из трех основных ингредиентов: как его приготовить (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень ароматный и сытный суп Новость обновлена 06 марта 2025, 12:55
Очень ароматный и сытный суп. Фото Скриншот из видео

Вам нужен лук, капуста, фасоль и несколько специй

Даже в пост хочется есть сытно и вкусно. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную закуску из свеклы. Теперь делимся рецептом вкусного супа, для которого нужно взять всего три ингредиента и несколько специй.

Это блюдо готовится из фасоли и квашеной капусты, а насыщенности вкусу добавляет луковая зажарка. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Мирослава Пекарук.

Ингредиенты:

  • Сушеная фасоль — 300 г
  • Квашеная капуста — 500 г
  • Тимьян — 1 веточка

Ингредиенты для зажарки:

  • Лук — 1 шт
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Перед тем как готовить суп, фасоль замачиваем в холодной воде на ночь. Минимальное время замачивания – 3-4 часа.
  2. Когда приступаем к варке супа, сливаем воду, в которой фасоль замачивалась. Заливаем ее чистой холодной водой и отвариваем в подсоленной воде с добавлением тимьяна. Готовим 2-2,5 часа.
  3. Когда фасоль сварится, добавляем в суп квашеную капусту (количество зависит от того, как сильно вам нравится ее вкус. Все перемешиваем).
  4. Пока суп доваривается, готовим зажарку. На сковороде обжариваем нарезанный мелким кубиком лук и приправляем его паприкой.
  5. Готовую зажарку добавляем в суп. Все перемешиваем, пробуем на соль. Пусть поварится еще несколько минут – и готово.

Несмотря на то, что от замачивания фасоли и готового супа пройдет немало времени, ваше непосредственное внимание и работа нужна лишь на 10-15 последних минут. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные гречаники.

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#Рецепт #Суп #Фасоль #Піст