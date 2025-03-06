Сытный суп всего из трех основных ингредиентов: как его приготовить (видео)
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Вам нужен лук, капуста, фасоль и несколько специй
Даже в пост хочется есть сытно и вкусно. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную закуску из свеклы. Теперь делимся рецептом вкусного супа, для которого нужно взять всего три ингредиента и несколько специй.
Это блюдо готовится из фасоли и квашеной капусты, а насыщенности вкусу добавляет луковая зажарка. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Мирослава Пекарук.
Ингредиенты:
- Сушеная фасоль — 300 г
- Квашеная капуста — 500 г
- Тимьян — 1 веточка
Ингредиенты для зажарки:
- Лук — 1 шт
- Паприка – 1 ч. л.
- Соль
Способ приготовления:
- Перед тем как готовить суп, фасоль замачиваем в холодной воде на ночь. Минимальное время замачивания – 3-4 часа.
- Когда приступаем к варке супа, сливаем воду, в которой фасоль замачивалась. Заливаем ее чистой холодной водой и отвариваем в подсоленной воде с добавлением тимьяна. Готовим 2-2,5 часа.
- Когда фасоль сварится, добавляем в суп квашеную капусту (количество зависит от того, как сильно вам нравится ее вкус. Все перемешиваем).
- Пока суп доваривается, готовим зажарку. На сковороде обжариваем нарезанный мелким кубиком лук и приправляем его паприкой.
- Готовую зажарку добавляем в суп. Все перемешиваем, пробуем на соль. Пусть поварится еще несколько минут – и готово.
Несмотря на то, что от замачивания фасоли и готового супа пройдет немало времени, ваше непосредственное внимание и работа нужна лишь на 10-15 последних минут. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные гречаники.