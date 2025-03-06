Сытный суп всего из трех основных ингредиентов: как его приготовить (видео)

Вам нужен лук, капуста, фасоль и несколько специй

Даже в пост хочется есть сытно и вкусно. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную закуску из свеклы. Теперь делимся рецептом вкусного супа, для которого нужно взять всего три ингредиента и несколько специй.

Это блюдо готовится из фасоли и квашеной капусты, а насыщенности вкусу добавляет луковая зажарка. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Мирослава Пекарук.

Ингредиенты:

Сушеная фасоль — 300 г

Квашеная капуста — 500 г

Тимьян — 1 веточка

Ингредиенты для зажарки:

Лук — 1 шт

Паприка – 1 ч. л.

Соль

Способ приготовления:

Перед тем как готовить суп, фасоль замачиваем в холодной воде на ночь. Минимальное время замачивания – 3-4 часа. Когда приступаем к варке супа, сливаем воду, в которой фасоль замачивалась. Заливаем ее чистой холодной водой и отвариваем в подсоленной воде с добавлением тимьяна. Готовим 2-2,5 часа. Когда фасоль сварится, добавляем в суп квашеную капусту (количество зависит от того, как сильно вам нравится ее вкус. Все перемешиваем). Пока суп доваривается, готовим зажарку. На сковороде обжариваем нарезанный мелким кубиком лук и приправляем его паприкой. Готовую зажарку добавляем в суп. Все перемешиваем, пробуем на соль. Пусть поварится еще несколько минут – и готово.

Несмотря на то, что от замачивания фасоли и готового супа пройдет немало времени, ваше непосредственное внимание и работа нужна лишь на 10-15 последних минут. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные гречаники.