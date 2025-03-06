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Как приготовить вкусную колбасу: похожа на купленную, но вкуснее и дешевле (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Как приготовить колбасу особенно вкусно
Как приготовить колбасу особенно вкусно. Фото Скриншот из видео

Рецепт, который следует сохранить до Пасхи

Пасха не за горами, а значит, пора собирать рецепты праздничных блюд. Мы рассказывали, как испечь мягкую и пышную паску. Теперь делимся рецептом вкуснейшей колбасы из куриного мяса.

Как ее готовить, рассказала в своем видео кулинарная блоггерша Инна Ключник. Рецепт хоть и требует времени и усилий, но результат действительно стоит.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 г
  • филе бедра — 500 г
  • соль нитритная — 10 г
  • соль обыкновенная — 10 г
  • сахар — 5 г
  • молоко или вода — 100 г
  • перец черный – 1/3 ч. л.
  • перец душистый – 1/3 ч. л.
  • кориандр – 0.5 ч. л.
  • паприка – 0,5 ч. л.
  • сухой чеснок – 1 ч. л.
  • мускатный орех – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Прежде всего нужно нарезать все мясо длинными брусочками. Добавить оба вида соли, перемешать и оставить в холодильнике на 1-2 дня.
  2. После этого засоленное мясо отбить. Это делают топором или большим ножом в течение 5-7 минут на деревянной доске до появления белковых нитей.
  3. Важно, чтобы на всех этапах приготовления мясо было очень холодным и не превышало температуры 10 градусов. Добавляем все специи и прохладную жидкость, вымешиваем, пока вся жидкость не упирается в мясо.
  4. Набиваем колбасу в коллагеновую оболочку, требует предварительного замачивания на 30 минут в теплой воде с солью. Набивать нужно плотно и с минимальным количеством пустот.
  5. После этого нужно подвесить колбасу в кухне на 3-5 часов. Затем выложить на решетку и поставить в прохладную духовку. Только после этого включите ее на 80 градусов. Через час поставить под колбасы противень с кипятком и оставить еще на 2 часа.
  6. Готовую колбасу бросаем в прохладную воду на 20-30 минут. После этого колбасу выкладываем в пакет и ставим в холодильник на 24 часа.

Хранить готовую колбасу нужно в холодильнике в пергаменте. Она отлично подходит не только для праздничного стола, но и просто как замена магазинному продукту. Также мы рассказывали, как приготовить паштет из печени.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Колбаса #Пасха