На кожен день чи до святкового столу: такий салат готується швидко та з простих продуктів (відео)

Ситний, соковитий та неймовірно смачний

Салати з куркою – це універсальна страва, яка може бути як легкою закускою, так і повноцінним прийомом їжі. Вони чудово поєднують у собі ніжність курячого м’яса та свіжість овочів чи фруктів. Наприклад, є цікавий варіант із куркою, курагою та огірком – незвичайне, але гармонійне поєднання солодкуватих і свіжих нот.

А якщо ви надаєте перевагу класичним овочевим салатам, то сьогодні пропонуємо приготувати ситний і корисний салат із куркою та овочами. Він простий у приготуванні, яскравий та ідеально підходить як для обіду, так і для вечері. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати салат з куркою та овочами

Інгредієнти:

філе стегна – 3-4 шт.;

солодкий перець – 1 шт.;

печериці – 125 г;

мікс листя салату – 125 г;

томати чері – 100 г;

жменя кешʼю;

кунжут;

Для маринування філе стегна:

оливкова олія – 2 ст. л.;

соєвий соус – 2 ст. л.;

сіль та перець – дрібка;

спеції до курки;

Інгредієнти для заправки:

оливкова олія – 3-4 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

гірчиця в зернах – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.З філе стегна прибрати шкірку і дістати кістку.

2.Нарізати філе невеликими шматочками, маринувати 15-20 хвилин в спеціях, оливковій олії, соєвому соусі та обсмажити до золотистого кольору.

3.Солодкий перець нарізати смужками, також нарізати гриби.

4.Прибрати курку і на тій же сковорідці обсмажити овочі 3-4 хвилини до мʼякості.

5.В тарілку викласти листя салату, додати овочі, курку, чері та горіхи.

6.Окремо поєднати всі інгредієнти для заправки та полити салат.

7.За бажанням посипати кунжутом.