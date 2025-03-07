На кожен день чи до святкового столу: такий салат готується швидко та з простих продуктів (відео)
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Ситний, соковитий та неймовірно смачний
Салати з куркою – це універсальна страва, яка може бути як легкою закускою, так і повноцінним прийомом їжі. Вони чудово поєднують у собі ніжність курячого м’яса та свіжість овочів чи фруктів. Наприклад, є цікавий варіант із куркою, курагою та огірком – незвичайне, але гармонійне поєднання солодкуватих і свіжих нот.
А якщо ви надаєте перевагу класичним овочевим салатам, то сьогодні пропонуємо приготувати ситний і корисний салат із куркою та овочами. Він простий у приготуванні, яскравий та ідеально підходить як для обіду, так і для вечері. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".
Як приготувати салат з куркою та овочами
Інгредієнти:
- філе стегна – 3-4 шт.;
- солодкий перець – 1 шт.;
- печериці – 125 г;
- мікс листя салату – 125 г;
- томати чері – 100 г;
- жменя кешʼю;
- кунжут;
Для маринування філе стегна:
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- соєвий соус – 2 ст. л.;
- сіль та перець – дрібка;
- спеції до курки;
Інгредієнти для заправки:
- оливкова олія – 3-4 ст. л.;
- мед – 1 ч. л.;
- гірчиця в зернах – 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.З філе стегна прибрати шкірку і дістати кістку.
2.Нарізати філе невеликими шматочками, маринувати 15-20 хвилин в спеціях, оливковій олії, соєвому соусі та обсмажити до золотистого кольору.
3.Солодкий перець нарізати смужками, також нарізати гриби.
4.Прибрати курку і на тій же сковорідці обсмажити овочі 3-4 хвилини до мʼякості.
5.В тарілку викласти листя салату, додати овочі, курку, чері та горіхи.
6.Окремо поєднати всі інгредієнти для заправки та полити салат.
7.За бажанням посипати кунжутом.