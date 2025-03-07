На каждый день или к праздничному столу: салат готовится быстро и из простых продуктов (видео)
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Сытный, сочный и невероятно вкусный
Салаты с курицей – это универсальное блюдо, которое может быть как лёгкой закуской, так и полноценным приемом пищи. Они отлично сочетают в себе нежность куриного мяса и свежесть овощей или фруктов. Например, есть интересный вариант с курицей, курагой и огурцом – необычное, но гармоничное сочетание сладковатых и свежих нот.
А если вы предпочитаете классические овощные салаты, то сегодня предлагаем приготовить сытный и полезный салат с курицей и овощами. Он прост в приготовлении, яркий и идеально подходит как для обеда, так и ужина. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".
Как приготовить салат с курицей и овощами
Ингредиенты:
- филе бедра – 3-4 шт.;
- сладкий перец – 1 шт.;
- шампиньоны – 125 г;
- микс листьев салата – 125 г;
- томаты черри – 100 г;
- горсть кешью;
- кунжут;
Для маринования филе бедра:
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- соль и перец – щепотка;
- специи к курице;
Ингредиенты для заправки:
- оливковое масло – 3-4 ст. л.;
- мед – 1 ч. л.;
- горчица в зернах – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
1.Из филе бедра убрать кожуру и достать кость.
2.Нарезать филе небольшими кусочками, мариновать 15-20 минут в специях, оливковом масле, соевом соусе и обжарить до золотистого цвета.
3.Сладкий перец порезать полосками, также порезать грибы.
4.Убрать курицу и на той же сковороде обжарить овощи 3-4 минуты до мягкости.
5.В тарелку выложить листья салата, добавить овощи, курицу, чери и орехи.
6.Отдельно соединить все ингредиенты для заправки и полить салат.
7.По желанию посыпать кунжутом.