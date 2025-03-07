На каждый день или к праздничному столу: салат готовится быстро и из простых продуктов (видео)

Сытный, сочный и невероятно вкусный

Салаты с курицей – это универсальное блюдо, которое может быть как лёгкой закуской, так и полноценным приемом пищи. Они отлично сочетают в себе нежность куриного мяса и свежесть овощей или фруктов. Например, есть интересный вариант с курицей, курагой и огурцом – необычное, но гармоничное сочетание сладковатых и свежих нот.

А если вы предпочитаете классические овощные салаты, то сегодня предлагаем приготовить сытный и полезный салат с курицей и овощами. Он прост в приготовлении, яркий и идеально подходит как для обеда, так и ужина. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить салат с курицей и овощами

Ингредиенты:

филе бедра – 3-4 шт.;

сладкий перец – 1 шт.;

шампиньоны – 125 г;

микс листьев салата – 125 г;

томаты черри – 100 г;

горсть кешью;

кунжут;

Для маринования филе бедра:

оливковое масло – 2 ст. л.;

соевый соус – 2 ст. л.;

соль и перец – щепотка;

специи к курице;

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло – 3-4 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

горчица в зернах – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Из филе бедра убрать кожуру и достать кость.

2.Нарезать филе небольшими кусочками, мариновать 15-20 минут в специях, оливковом масле, соевом соусе и обжарить до золотистого цвета.

3.Сладкий перец порезать полосками, также порезать грибы.

4.Убрать курицу и на той же сковороде обжарить овощи 3-4 минуты до мягкости.

5.В тарелку выложить листья салата, добавить овощи, курицу, чери и орехи.

6.Отдельно соединить все ингредиенты для заправки и полить салат.

7.По желанию посыпать кунжутом.